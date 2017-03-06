«Реал» может расстаться с Иско за € 35 млн

Согласно информации источника, «Королевский клуб» готов рассмотреть предложения команд, которые согласны заплатить за футболиста сборной Испании не менее € 35 млн плюс бонусы в зависимости от его успехов.



Ранее сообщалось, что Иско в поисках большей игровой практики склоняется к уходу из испанского гранда по окончании сезона. После этого Иско отметил, что хотел бы играть в «Реале» много лет, однако намекнул, что ему нужна игровая практика, оставив, по сути, вопрос открытым.



«Реал» в чемпионате Испании провёл 25 матчей, а Иско сыграл в 20 матчах, выйдя на поле в основном составе в 12 из них. Он стал автором 6 голов и 4 голевых передач.