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6 марта 2017, 10:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Сампаоли объяснил, в каких случаях Месси играет на поле определяющую роль

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли поделился мнением об игре нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Аргентинский специалист отметил, что многое зависит от настроя футболиста сборной Аргентины на игру.

«Когда Месси принимает решение стимулировать себя, то он делает из матча то, что ему хочется. Поэтому он играет на поле такую решающую роль и настолько отличается от остальных», — приводит слова Сампаоли испанское интернет-издание Sport.

По итогам 26 туров чемпионата Испании Месси сыграл в 23 матчах, став автором 23 голов и 8 результативных передач.

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