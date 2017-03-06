«Спортинг» и «Витория» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии по футболу

Встреча, прошедшая в Лиссабоне в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Алан Руис (35-я минута), у гостей забил Мусса Марега (76).

«Спортинг», имеющий в активе 48 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице, «Витория» (40) — 5-я.