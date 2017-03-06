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6 марта 2017, 1:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Спортинг» и «Витория» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии по футболу

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Лиссабонский «Спортинг» и «Витория» (Гимарайнш) сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Португалии по футболу.

Встреча, прошедшая в Лиссабоне в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Алан Руис (35-я минута), у гостей забил Мусса Марега (76).

«Спортинг», имеющий в активе 48 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице, «Витория» (40) — 5-я.

Витория Гимарайнш
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