«Спортинг» и «Витория» сыграли вничью в матче чемпионата Португалии по футболу
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Лиссабонский «Спортинг» и «Витория» (Гимарайнш) сыграли вничью в матче 24-го тура чемпионата Португалии по футболу.
Встреча, прошедшая в Лиссабоне в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев отличился Алан Руис (35-я минута), у гостей забил Мусса Марега (76).
«Спортинг», имеющий в активе 48 очков, идет на 3-м месте в турнирной таблице, «Витория» (40) — 5-я.
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