«Монако» разгромил «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу, Мбаппе сделал дубль

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле монегасков, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Килиан Мбаппе сделал дубль, отличившись на 4-й минуте и в добавленное к первому тайму время, также забили Валер Жермен (43) и Фабиньо (59, с пенальти).

«Монако» с 65 очками лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, «Нант» (34) идет 12-м.