«Монако» разгромил «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу, Мбаппе сделал дубль
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Монако» разгромили «Нант» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле монегасков, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Килиан Мбаппе сделал дубль, отличившись на 4-й минуте и в добавленное к первому тайму время, также забили Валер Жермен (43) и Фабиньо (59, с пенальти).
«Монако» с 65 очками лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, «Нант» (34) идет 12-м.
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Консейсау Сержиу
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter