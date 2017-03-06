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6 марта 2017, 1:18 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Монако» разгромил «Нант» в матче чемпионата Франции по футболу, Мбаппе сделал дубль

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Футболисты «Монако» разгромили «Нант» в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Футболисты Монако разгромили Нант в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле монегасков, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Килиан Мбаппе сделал дубль, отличившись на 4-й минуте и в добавленное к первому тайму время, также забили Валер Жермен (43) и Фабиньо (59, с пенальти).

«Монако» с 65 очками лидирует в турнирной таблице французского чемпионата, «Нант» (34) идет 12-м.

5.03.2017 23:00 основной раунд: 28-й тур Stade Louis II
Монако 4:0 Нант
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Консейсау Сержиу
Голы
4′ Кильян Мбаппе 29
43′ Валер Жермен 18
45+1′ Кильян Мбаппе 29
59′ Фабинью 2
Составы
Даниэль Субашич 1
Фабинью 2
45′ Жемерсон 5
66′ Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Камиль Глик 25
Темуе Бакайоко 14
Тома Лемар 27
78′ Бернарду Силва 10
Набиль Дирар 7
68′ Кильян Мбаппе 29
Жоау Моутинью 8
85′ Валер Жермен 18
Ирвин Кардона 33
30 Максим Дюпе
3 Диегу Карлос
6 Педру Алвес Лукас Лима
15 Лео Дюбуа
26 Коффи Джиджи
27 Гийом Жилле
28 Валентен Ронжье
22 Прежюс Накульма
8 Адриен Томассон 45′
14 Амин Арит
20 Фелипе Пардо 62′ 42′
7 Жюль Илоки
9 Эмилиано Сала 62′
10 Ясин Бамму 88′
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 3
5 Угловые 7
10 Фолы 16
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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