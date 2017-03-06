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6 марта 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Атлетика» обыграли «Малагу» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Футболисты «Атлетика» из Бильбао обыграли «Малагу» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Атлетика», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рауль Гарсия (72-я минута, с пенальти).

«Атлетик» с 41 очком идет на 7-м месте в чемпионате, «Малага», в активе которой 26 очков — 15-я.

5.03.2017 22:45 основной раунд: 26-й тур San Mames Barria
Атлетик 1:0 Малага
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Марсело Ромеро
Голы
72′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
Составы
Горка Ираисос 1
Эмерик Ляпорт 4
Иньиго Лекуэ 15
Микель Баленсиага 24
Йерай Альварес 27
Микель Сан-Хосе 6
48′ Беньят Эчеварриа 7
90′ Эскудеро Рауль Гарсия 22
86′ Маркель Сусаэта 14
90+3′ Энрик Саборит 25
62′ Гоньи Икер Муниаин 10
Асьер Вильялибре 28
77′ Иньяки Уильямс 11
Энеко Боведа 2
1 Идрисс Камени
3 Мартин Демикелис
5 Диего Льоренте
18 Роберто Росалес
24 Луис Эрнандес
7 Перес Хуан Карлос 74′
31 Пабло Форнальс 67′
9 Диас де Оливейра Шарлес 90′
6 Игнасио Камачо 86′ 80′
19 Сандро Рамирес
21 Хони 73′
11 Гонсало Кастро
20 Серхио Гонтан Кеко 79′
26 Юссеф Эн-Несири
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 2
8 Угловые 2
13 Фолы 18
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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