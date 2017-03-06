Футболисты «Атлетика» обыграли «Малагу» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Атлетика» из Бильбао обыграли «Малагу» в матче 26-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Атлетика», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рауль Гарсия (72-я минута, с пенальти).
«Атлетик» с 41 очком идет на 7-м месте в чемпионате, «Малага», в активе которой 26 очков — 15-я.
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Марсело Ромеро
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|2
|8
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Альфонсо Альварес Искиэрдо (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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