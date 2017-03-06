Футболисты «Атлетика» обыграли «Малагу» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Атлетика», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, у которых мяч забил Рауль Гарсия (72-я минута, с пенальти).

«Атлетик» с 41 очком идет на 7-м месте в чемпионате, «Малага», в активе которой 26 очков — 15-я.