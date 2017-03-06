Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28979389/
6 марта 2017, 0:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Болоньей» в чемпионате Италии по футболу

МОСКВА, 6 мар — Р-Спорт. Футболисты «Лацио» одержали победу над «Болоньей» в матче 27-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых оба мяча забил Чиро Иммобиле (9-я и 74-я минуты).

«Лацио», у которого в активе 53 очка, идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Болонья» — 16-я (28).

5.03.2017 22:45 основной раунд: 27-й тур Renato Dall'Ara
Болонья 0:2 Лацио
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роберто Донадони Симоне Индзаги
Голы
17 Чиро Иммобиле (С. Лулич) 9′
17 Чиро Иммобиле (С. Милинкович-Савич) 74′
Составы
Антонио Миранте 83
Мариос Иконому 2
Эмиль Крафт 4
Филип Хеландер 18
64′ Доменико Майетта 20
Адам Надь 16
72′ Блерим Джемаили 31
Бруно Петкович 21
77′ Адам Масина 25
Ладислав Крейчи 11
76′ Федерико Вивиани 6
Эрик Пульгар 5
62′ Симоне Верди 9
Маттиа Дестро 10
1 Томас Стракоша
2 Уэсли Худт
3 Стефан де Фрай
8 Душан Баста
26 Штефан Раду
16 Марко Пароло
19 Сенад Лулич
17 Чиро Иммобиле
10 Перейра Гомес Фелипе Андерсон 68′
14 Бальде Кейта 72′
20 Лукас Билья 54′
96 Алессандро Мурджа
21 Сергей Милинкович-Савич 81′
13 Фортуна дос Сантос Уоллас
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 6
1 Угловые 6
9 Фолы 18
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Кармине Руссо (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болонья
Новости Матчи Состав Статистика
Лацио
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский