Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Болоньей» в чемпионате Италии по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых оба мяча забил Чиро Иммобиле (9-я и 74-я минуты).

«Лацио», у которого в активе 53 очка, идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Болонья» — 16-я (28).