Дубль Иммобиле принес «Лацио» победу над «Болоньей» в чемпионате Италии по футболу
МОСКВА, 6 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Лацио» одержали победу над «Болоньей» в матче 27-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, у которых оба мяча забил Чиро Иммобиле (9-я и 74-я минуты).
«Лацио», у которого в активе 53 очка, идет на четвертом месте в турнирной таблице, «Болонья» — 16-я (28).
Главные тренеры
|Роберто Донадони
|Симоне Индзаги
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|6
|1
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|18
|1
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Кармине Руссо (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter