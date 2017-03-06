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6 марта 2017, 1:02 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Джеррард: Игроки «Лестера» поступили с Раньери крайне неуважительно

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард, который ныне работает тренером в академии клуба, выразил мнение, что игроки «Лестер Сити» неуважительно поступили с бывшим главным тренером Клаудио Раньери.

Итальянский специалист был уволен в связи с чередой неудачных результатов, а сразу после его ухода команда впервые в сезоне одержала две победы подряд в чемпионате Англии, обыграв «Ливрепуль» (3:1) и «Халл Сити» (3:1).

«Думаю, игроки “Лестера” сильно разочаровали тренера. Они крайне неуважительно поступили с Раньери, показав характер и желание борьбы в двух матчах сразу после его увольнения и не показывая всё это при нём. Ты играешь за клуб, за эмблему, необязательно за тренера. Вот почему я не могу понять, как группа игроков могла так поступить. Ещё две недели назад никто из них не хотел бегать, прессинговать и играть так, как в прошлом сезоне», — цитирует Джеррарда BBC Sport.

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