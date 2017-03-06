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6 марта 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» впервые в истории не пропустил в пяти выездных матчах подряд

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» принимал на своём поле «Манчестер Сити».

Встреча проходила на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Манчестер Сити» провёл в ворота соперников по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Серхио Агуэро и Лерой Зане.

«Горожане» не пропустили в пятом выездном матче подряд во всех турнирах. Это первый подобный случай в истории клуба.

Ранее «Ман Сити» не пропустил в гостевых матчах с «Кристал Пэлас» (3:0), «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), «Борнмутом» (2:0) и «Хаддерсфилд Таун» (0:0).

Манчестер Сити
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