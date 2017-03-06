«Манчестер Сити» впервые в истории не пропустил в пяти выездных матчах подряд

Встреча проходила на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



«Манчестер Сити» провёл в ворота соперников по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Серхио Агуэро и Лерой Зане.



«Горожане» не пропустили в пятом выездном матче подряд во всех турнирах. Это первый подобный случай в истории клуба.



Ранее «Ман Сити» не пропустил в гостевых матчах с «Кристал Пэлас» (3:0), «Вест Хэм Юнайтед» (4:0), «Борнмутом» (2:0) и «Хаддерсфилд Таун» (0:0).