Пиоли: Слухи о приходе в «Интер» Симеоне или Конте на меня не влияют
Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли сообщил, что его не беспокоят слухи о возможном назначении на его пост Диего Симеоне («Атлетико») или Антонио Конте («Челси») по окончании сезона.
«На меня это не влияет, потому что я знаю, как это происходит в футболе: пока выигрываешь, все называют тебя феноменом, как только начинаешь проигрывать — каждый тут же начинает подыскивать тебе замену.
Гораздо важнее сосредоточиться на настоящем, а не думать о будущем. Моя работа связана с результатами, но это касается каждого тренера», — сказал Пиоли в эфире Sky Sport Italia.
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