Пиоли: Слухи о приходе в «Интер» Симеоне или Конте на меня не влияют

«На меня это не влияет, потому что я знаю, как это происходит в футболе: пока выигрываешь, все называют тебя феноменом, как только начинаешь проигрывать — каждый тут же начинает подыскивать тебе замену.



Гораздо важнее сосредоточиться на настоящем, а не думать о будущем. Моя работа связана с результатами, но это касается каждого тренера», — сказал Пиоли в эфире Sky Sport Italia.