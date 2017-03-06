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6 марта 2017, 0:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пиоли: Слухи о приходе в «Интер» Симеоне или Конте на меня не влияют

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли сообщил, что его не беспокоят слухи о возможном назначении на его пост Диего Симеоне («Атлетико») или Антонио Конте («Челси») по окончании сезона.

«На меня это не влияет, потому что я знаю, как это происходит в футболе: пока выигрываешь, все называют тебя феноменом, как только начинаешь проигрывать — каждый тут же начинает подыскивать тебе замену.

Гораздо важнее сосредоточиться на настоящем, а не думать о будущем. Моя работа связана с результатами, но это касается каждого тренера», — сказал Пиоли в эфире Sky Sport Italia.

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