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5 марта 2017, 23:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Шекспир будет утвержден на посту наставника «Лестера»

Исполняющий обязанности главного тренера «Лестера» Крейг Шекспир в ближайшее время станет полноценным наставником команды, утверждает The Sun.

Исполняющий обязанности главного тренера <span class=error>Лестера</span> <span class=error>Крейг</span> Шекспир в ближайшее время станет полноценным наставником команды. Увеличить
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На решение руководства «лис» убрать приставку и.о. с должности специалиста повлияли две победы кряду коллектива в чемпионате Англии, добытые сразу после увольнения Клаудио Раньери.

Напомним, что итальянец был уволен из «Лестера» из-за неудовлетворительных результатов, команда на данный момент идет на 15-м месте в турнирной таблице.

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