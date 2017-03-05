Шекспир будет утвержден на посту наставника «Лестера»

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На решение руководства «лис» убрать приставку и.о. с должности специалиста повлияли две победы кряду коллектива в чемпионате Англии, добытые сразу после увольнения Клаудио Раньери.