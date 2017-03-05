«Тоттенхэм» установил рекорд клуба, выиграв 9 домашних матчей АПЛ подряд

В составе победителей дубль на свой счёт записал Гарри Кейн, а ещё один мяч в концовке забил Деле Алли. За «Эвертон» отличились Ромелу Лукаку и Эннер Валенсия.



«Тоттенхэм» выиграл девятый домашний матч в АПЛ подряд, установив рекорд клуба по этому показателю. Никогда прежде «шпоры» не выигрывали больше восьми домашних матчей в этом турнире кряду.



В 14 домашних матчах АПЛ этого сезона «Тоттенхэм» набрал 38 из 42 максимально возможных очков.