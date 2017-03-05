Футболисты «Шахтера» обыграли «Волынь» в матче чемпионата Украины
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Волынь» в матче 20-го тура чемпионата Украины.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Луцке, завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков», у которых забил Виктор Коваленко (66-я минута).
«Шахтер» с 56 очками лидирует в чемпионате Украины. «Волынь», у которой 10 очков, идет на 10-м месте.
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