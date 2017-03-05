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5 марта 2017, 22:58 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Шахтера» обыграли «Волынь» в матче чемпионата Украины

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Футболисты донецкого «Шахтера» обыграли «Волынь» в матче 20-го тура чемпионата Украины.

Футболисты донецкого Шахтера обыграли <span class=error>Волынь</span> в матче 20-го тура чемпионата Украины. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Луцке, завершилась со счетом 1:0 в пользу «горняков», у которых забил Виктор Коваленко (66-я минута).

«Шахтер» с 56 очками лидирует в чемпионате Украины. «Волынь», у которой 10 очков, идет на 10-м месте.

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