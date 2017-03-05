«Барселона» готова платить Месси 35 миллионов евро в год

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Согласно Marca, переговоры получаются тяжелыми, потому что стороны не могут найти компромисс в различных вопросах. Тем не менее, как утверждает источник, каталонцы готовы платить аргентинцу 35 миллионов евро в год. Однако пока переговоры между сторонами далеки от завершающей стадии.