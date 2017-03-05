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5 марта 2017, 22:46 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Барселона» готова платить Месси 35 миллионов евро в год

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время проведет еще один раунд переговоров с руководством клуба о продлении контракта.

Нападающий Барселоны <span class=error>Лионель</span> <span class=error>Месси</span> в ближайшее время проведет еще один раунд переговоров с руководством клуба о продлении контракта. Увеличить
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Согласно Marca, переговоры получаются тяжелыми, потому что стороны не могут найти компромисс в различных вопросах. Тем не менее, как утверждает источник, каталонцы готовы платить аргентинцу 35 миллионов евро в год. Однако пока переговоры между сторонами далеки от завершающей стадии.

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