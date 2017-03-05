«Барселона» готова платить Месси 35 миллионов евро в год
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время проведет еще один раунд переговоров с руководством клуба о продлении контракта.
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Согласно Marca, переговоры получаются тяжелыми, потому что стороны не могут найти компромисс в различных вопросах. Тем не менее, как утверждает источник, каталонцы готовы платить аргентинцу 35 миллионов евро в год. Однако пока переговоры между сторонами далеки от завершающей стадии.
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