«Лас-Пальмас» победил «Осасуну» со счётом 5:2, Хесе оформил дубль

У гостей дубль оформил Кенан Кодро, у хозяев два мяча забил Хесе, по разу отличились Марко Ливайя и Меса Роке, один мяч в свои ворота отправил игрок «Осасуны» Гарсия Унай.



«Лас-Пальмас» (32 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (10 баллов) идёт 20-й.