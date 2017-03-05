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5 марта 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лас-Пальмас» победил «Осасуну» со счётом 5:2, Хесе оформил дубль

«Лас-Пальмас» победил «Осасуну» в матче 26-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 5:2.

У гостей дубль оформил Кенан Кодро, у хозяев два мяча забил Хесе, по разу отличились Марко Ливайя и Меса Роке, один мяч в свои ворота отправил игрок «Осасуны» Гарсия Унай.

«Лас-Пальмас» (32 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (10 баллов) идёт 20-й.

5.03.2017 20:30 основной раунд: 26-й тур Gran Canaria
Лас-Пальмас 5:2 Осасуна
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Солар Кике Сетьен Петар Васильевич
Голы
7′ Родригес Руис Хесе (Х. Вьера) 10
55′ Марко Ливая (Р. Меса) 9
70′ Унаи Гарсия 15
76′ Роке Меса (А. Халилович) 15
87′ Родригес Руис Хесе (Х. Вьера) 10
19 Кенан Кодро 31′
19 Кенан Кодро (С. Ойер) 37′
Составы
Хави Варас 13
Давид Симон 2
Педро Бигас 17
43′ Дани Кастельяно 23
Висенте Гомес 4
22′ Роке Меса 15
Хонатан Вьера 21
Родригес Руис Хесе 10
83′ Маурисио Лемос 3
Давид Гарсия 5
18′ 73′ Марко Ливая 9
Ален Халилович 20
68′ Тана 24
19′ Кевин-Принс Боатенг 7
25 Сальваторе Сиригу
5 Давид Гарсия 11′
15 Унаи Гарсия
16 Хуан Рафаэль Фуэнтес
6 Санхурху Мате Ойер
17 Гомес Хайме Ромеро
18 Фран Мерида Перес 75′
24 Рауль Лое 82′
19 Кенан Кодро 63′
20 Мигель Анхель Де лас Куэвас 73′
7 Серхио Леон
35 Мигель Олавиде 59′
11 Алехандро Беренгер 69′
10 Роберто Торрес
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 2
5 Угловые 1
8 Фолы 21
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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