«Лас-Пальмас» победил «Осасуну» со счётом 5:2, Хесе оформил дубль
«Лас-Пальмас» победил «Осасуну» в матче 26-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарии на стадионе «Гран Канария» и завершилась со счётом 5:2.
У гостей дубль оформил Кенан Кодро, у хозяев два мяча забил Хесе, по разу отличились Марко Ливайя и Меса Роке, один мяч в свои ворота отправил игрок «Осасуны» Гарсия Унай.
«Лас-Пальмас» (32 очка) занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, «Осасуна» (10 баллов) идёт 20-й.
|5.03.2017 20:30
|основной раунд: 26-й тур
|Gran Canaria
|Лас-Пальмас
|5:2
|Осасуна
|Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
|Солар Кике Сетьен
|Петар Васильевич
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|1
|8
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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