Жребий свёл «Селтик» и «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Шотландии

Жеребьёвка состоялась в Хэмпдене в воскресенье вечером. Матчи будут сыграны 22/23 апреля. Действующим обладателем Кубка Шотландии является «Хайберниан», который в минувшем году одолел в финале «Рейнджерс» со счётом 3:2 и стал победителем Кубка впервые за последние 114 лет.



Лидером по количеству побед в Кубке Шотландии является «Селтик» (36), следом идёт «Рейнджерс» (33).