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5 марта 2017, 22:41 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Жребий свёл «Селтик» и «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Шотландии

«Селтик» и «Рейнджерс» сыграют между собой в полуфинале Кубка Шотландии. В другой паре сойдутся «Абердин» и «Хайберниан», информирует BBC.

Жеребьёвка состоялась в Хэмпдене в воскресенье вечером. Матчи будут сыграны 22/23 апреля. Действующим обладателем Кубка Шотландии является «Хайберниан», который в минувшем году одолел в финале «Рейнджерс» со счётом 3:2 и стал победителем Кубка впервые за последние 114 лет.

Лидером по количеству побед в Кубке Шотландии является «Селтик» (36), следом идёт «Рейнджерс» (33).

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