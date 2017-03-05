Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»
Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес повздорил с одноклубниками за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3), утверждает The Telegraph.
По информации источника, 28-летний чилиец решил досрочно завершить тренировку команды, после чего несколько других игроков «Арсенала» в раздевалке начали высказывать свое недовольство поведением форварда.
Отметим также, что Санчес остался на скамейке запасных на поединок с «Ливерпулем» и появился на поле с начала второго тайма при счете 0:2.
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Арсен Венгер
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|3
|9
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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