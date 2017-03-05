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5 марта 2017, 22:28 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»

Нападающий «Арсенала» Алексис Санчес повздорил с одноклубниками за несколько дней до гостевого матча 27-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля» (1:3), утверждает The Telegraph.

По информации источника, 28-летний чилиец решил досрочно завершить тренировку команды, после чего несколько других игроков «Арсенала» в раздевалке начали высказывать свое недовольство поведением форварда.

Отметим также, что Санчес остался на скамейке запасных на поединок с «Ливерпулем» и появился на поле с начала второго тайма при счете 0:2.

4.03.2017 20:30 основной раунд: 27-й тур Anfield Road
Ливерпуль 3:1 Арсенал
Первый тайм: 2:0
Главные тренеры
Юрген Клопп Арсен Венгер
Голы
9′ Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину (С. Мане) 11
40′ Садио Мане (Б. Роберту Фирмину) 19
90+1′ Джорджиньо Вайналдум (Д. Ориги) 5
23 Дэнни Уэлбек (А. Санчес) 57′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Джеймс Милнер 7
Рагнар Клаван 17
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
68′ Эмре Джан 23
Барбоса де Оливейра Роберту Фирмину 11
90′ Адам Лаллана 20
Пеззини Лейва Лукас 21
90′ Садио Мане 19
Трент Арнольд 66
80′ Филиппе Коутинью 10
Дивок Ориги 27
33 Петр Чех
24 Эктор Бельерин
18 Начо Монреаль
6 Лоран Косьельни
20 Шкодран Мустафи
15 Алекс Окслейд-Чемберлен
17 Алекс Ивоби
29 Гранит Джака 78′
23 Дэнни Уэлбек 74′
14 Тео Уолкотт
12 Оливье Жиру 74′
9 Перес Мартинес Лукас
34 Франсис Кокелен 45′ 34′
7 Алексис Санчес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 3
9 Угловые 3
8 Фолы 15
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Роберт Мэдли (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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