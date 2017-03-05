Санчес поссорился с игроками «Арсенала» перед матчем с «Ливерпулем»

По информации источника, 28-летний чилиец решил досрочно завершить тренировку команды, после чего несколько других игроков «Арсенала» в раздевалке начали высказывать свое недовольство поведением форварда.

Отметим также, что Санчес остался на скамейке запасных на поединок с «Ливерпулем» и появился на поле с начала второго тайма при счете 0:2.