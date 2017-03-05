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5 марта 2017, 22:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бонуччи: Если бы я хотел уйти из «Ювентуса», то сделал бы это прошлым летом

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи сообщил, что не намерен менять клуб. 29-летний футболист позволил себе оскорбления в адрес наставника туринцев Массимилиано Аллегри, после чего был оставлен вне заявки на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» (2:0).

«Ситуация та же, что и прежде. Я продолжаю биться за “Юве”. У меня контракт до 2021 года. Чувствую, что являюсь важным игроком команды. Не понимаю, почему тут должны быть какие-то проблемы.

Если бы я хотел уйти из “Ювентуса”, то сделал бы это прошлым летом. Тогда у меня были интересные предложения и даже начал изучать английский язык», — сказал Бонуччи в эфире Sky Sport Italia.

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