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5 марта 2017, 22:04 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Гамбург» победил «Герту» в чемпионате Германии

«Гамбург» победил «Герту» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол на 77-й минуте забил Олбин Экдаль, результативную передачу отдал Аарон Хант.

«Гамбург», набравший 23 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Герта» (37 баллов) идёт пятой.

5.03.2017 19:30 основной раунд: 23-й тур Volksparkstadion
Гамбург 1:0 Герта
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Паль Дардаи
Голы
77′ Альбин Экдаль (А. Хант) 20
Составы
Рене Адлер 1
Деннис Дикмайер 2
55′ Кирьякос Пападопулос 9
Маттиас Острцолек 22
Альбин Экдаль 20
Николай Мюллер 27
Гидеон Юнг 28
Бобби Вуд 7
57′ Льюис Холтби 8
Филип Костич 17
73′ Соуза Силва Уоллас 12
Готоку Сакаи 24
89′ Арон Хант 14
Михаэль Грегорич 11
22 Руне Ярстейн
2 Петер Пекарик
15 Себастьян Лангкамп
21 Марвин Платтенхардт
25 Джон Брукс
3 Пер Сильян Шельбред
6 Владимир Дарида 64′
8 Саломон Калу
19 Ведад Ибишевич
5 Никлас Штарк 52′ 41′
10 Ондрей Дуда
24 Гэнки Харагути 84′
7 Александр Эссвайн
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 8
3 Удары в створ 1
5 Угловые 2
14 Фолы 11
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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