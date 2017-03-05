«Гамбург» победил «Герту» в чемпионате Германии

Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0.



Единственный гол на 77-й минуте забил Олбин Экдаль, результативную передачу отдал Аарон Хант.



«Гамбург», набравший 23 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Герта» (37 баллов) идёт пятой.