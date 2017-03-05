«Гамбург» победил «Герту» в чемпионате Германии
«Гамбург» победил «Герту» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги.
Встреча проходила в Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 77-й минуте забил Олбин Экдаль, результативную передачу отдал Аарон Хант.
«Гамбург», набравший 23 очка, занимает 16-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Герта» (37 баллов) идёт пятой.
Главные тренеры
|Маркус Гисдоль
|Паль Дардаи
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|8
|3
|Удары в створ
|1
|5
|Угловые
|2
|14
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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