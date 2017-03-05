«Тулуза» сыграла вничью с «Лиллем» в матче чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. «Тулуза» и «Лилль» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Тулузе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев забил Кристофер Жюльен (30-я минута). У гостей отличился Яссин Бензья (80).
На 84-й минуте нападающий «Тулузы» Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти.
«Тулуза» набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с 30 баллами — 16-й.
Главные тренеры
|Паскаль Дюпра
|Франк Пасси
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|3
|16
|Фолы
|21
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Йохан Амель (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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