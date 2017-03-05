Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28978465/
5 марта 2017, 21:28 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тулуза» сыграла вничью с «Лиллем» в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. «Тулуза» и «Лилль» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тулузе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев забил Кристофер Жюльен (30-я минута). У гостей отличился Яссин Бензья (80).

На 84-й минуте нападающий «Тулузы» Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти.

«Тулуза» набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с 30 баллами — 16-й.

5.03.2017 19:00 основной раунд: 28-й тур Stadium Municipal
Тулуза 1:1 Лилль
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Паскаль Дюпра Франк Пасси
Голы
30′ Кристофер Жюльен 6
9 Ясин Бензиа 80′
Нереализованные пенальти
84′ М. Брейтуэйт 9
Составы
80′ Альбан Лафон 40
Исса Диоп 5
Кристофер Жюльен 6
68′ Стев Яго 20
Жак-Франсуа Мубандже 29
Оскар Трехо 10
Сомалиа 19
Янн Бодижер 23
90′ Мартин Брейтуэйт 9
Ола Тойвонен 11
88′ Корантен Жан 15
Павле Нинков 24
77′ Энди Делор 39
Иссиага Силла 12
1 Винсент Эньеама 84′
2 Себастьян Коршья
18 Франк Берья
23 Адама Сумаоро
25 Марко Баша
6 Ибраим Амаду
12 Николя Де Превиль
19 Эдер 51′
8 Шека 72′
11 Эрик Ботеак
7 Анвар Эль-Гази 61′
9 Ясин Бензиа
21 Ив Биссума 45′
17 Маркуш Лопеш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 14
5 Удары в створ 5
3 Угловые 3
16 Фолы 21
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Йохан Амель (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Лилль
Новости Матчи Состав Статистика
Тулуза
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
3 марта

Кудряшка Линдси: американская сноубордистка и ее откровенные фото

Навка, Бузова, Рудковская и Кадыров на модном показе дочери главы Чечни: фото

Биатлонист объяснил, почему сменил российский паспорт на корейский