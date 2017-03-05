«Тулуза» сыграла вничью с «Лиллем» в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Тулузе, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев забил Кристофер Жюльен (30-я минута). У гостей отличился Яссин Бензья (80).

На 84-й минуте нападающий «Тулузы» Мартин Брэйтуэйт не реализовал пенальти.

«Тулуза» набрала 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с 30 баллами — 16-й.