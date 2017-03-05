«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Сандерленд»
В матче 27-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» принимал на своём поле «Манчестер Сити».
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Встреча проходила на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
«Манчестер Сити» провёл в ворота соперников по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Серхио Агуэро и Лерой Зане.
«Манчестер Сити» (55 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской
|5.03.2017 19:00
|основной раунд: 27-й тур
|Stadium of Light
|Сандерленд
|0:2
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Хосеп Гвардьола
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|7
|6
|Угловые
|4
|11
|Фолы
|4
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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