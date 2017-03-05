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5 марта 2017, 21:05 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Сандерленд»

В матче 27-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» принимал на своём поле «Манчестер Сити».

В матче 27-го тура чемпионата Англии Сандерленд принимал на своём поле Манчестер Сити. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

«Манчестер Сити» провёл в ворота соперников по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Серхио Агуэро и Лерой Зане.

«Манчестер Сити» (55 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сандерленд» (19) находится на последней 20-й строчке.

5.03.2017 19:00 основной раунд: 27-й тур Stadium of Light
Сандерленд 0:2 Манчестер Сити
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Дэвид Мойес Хосеп Гвардьола
Голы
10 Серхио Агуэро 42′
19 Лерой Сане (Д. Сильва) 59′
Составы
Джордан Пикфорд 13
Билли Джонс 2
Брайан Овьедо 3
32′ Джон О`Ши 16
Ламин Коне 23
Фабио Борини 9
Себастьян Ларссон 7
Джермейн Дефо 18
Дидье Ндонг 17
82′ Аднан Янузай 44
Вахби Хазри 10
69′ Даррон Гибсон 24
Джек Родуэлл 8
13 Вилли Кабальеро
3 Бакари Санья
22 Гаэль Клиши
11 Александр Коларов
24 Джон Стоунс
21 Давид Сильва
10 Серхио Агуэро
25 Фернанду Луиз Роса Фернандинью
19 Лерой Сане 89′
18 Фабиан Делф
7 Рахим Стерлинг 82′
9 Нолито
42 Яя Туре 78′
17 Кевин Де Брейне
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 7
6 Угловые 4
11 Фолы 4
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мартин Аткинсон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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