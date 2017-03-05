«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Сандерленд»

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Встреча проходила на стадионе «Стэдиум оф Лайт» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



«Манчестер Сити» провёл в ворота соперников по голу в каждом из таймов. Забитые мячи на свой счёт записали Серхио Агуэро и Лерой Зане.



«Манчестер Сити» (55 очков) располагается на третьем месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Сандерленд» (19) находится на последней 20-й строчке.