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5 марта 2017, 20:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Валенсию»

В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своём поле принимал «Валенсию».

В матче 26-го тура чемпионата Испании <span class=error>Атлетико</span> на своём поле принимал Валенсию. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль оформил французский форвард Антуан Гризманн, а ещё один гол записал на свой счёт его соотечественник Кевин Гамейро.

«Атлетико» (49 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (29) находится на 13-й строчке.

5.03.2017 18:15 основной раунд: 26-й тур Vicente Calderon
Атлетико 3:0 Валенсия
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Диего Симеоне Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
10′ Антуан Гризманн (Коке) 7
48′ Кевин Гамейро (Филипе Луис) 21
83′ Антуан Гризманн (Т. Партей) 7
Составы
Ян Облак 13
Филипе Луис 3
Стефан Савич 15
Шиме Врсалько 16
Лукас Эрнандез 19
Коке 6
Ньигес Сауль 8
Габриэль Фернандес Габи 14
85′ Антуан Гризманн 7
Анхель Корреа 11
30′ 77′ Янник Феррейра-Карраско 10
Томас Партей 22
71′ Кевин Гамейро 21
Николас Гайтан 23
1 Диегу Алвес
2 Жоау Канселу
5 Эльяким Мангала
14 Хосе Гайя
24 Эсекиэль Гарай
10 Даниэль Парехо
28 Карлос Солер
12 Симоне Дзадза
15 Фабиан Орельяна
8 Энцо Перес 67′ 20′
11 Закария Баккали
9 Мунир Эль-Хаддади 67′
22 Санти Мина 90+2′
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 6
8 Удары в створ 2
6 Угловые 2
17 Фолы 9
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
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