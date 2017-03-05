Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Валенсию»
В матче 26-го тура чемпионата Испании «Атлетико» на своём поле принимал «Валенсию».
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Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль оформил французский форвард Антуан Гризманн, а ещё один гол записал на свой счёт его соотечественник Кевин Гамейро.
«Атлетико» (49 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (29) находится на 13-й строчке.
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Сальвадор Гонсалес Марко
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|6
|8
|Удары в створ
|2
|6
|Угловые
|2
|17
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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