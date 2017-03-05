Дубль Гризманна помог «Атлетико» разгромить «Валенсию»

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Встреча проходила на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей дубль оформил французский форвард Антуан Гризманн, а ещё один гол записал на свой счёт его соотечественник Кевин Гамейро.



«Атлетико» (49 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, «Валенсия» (29) находится на 13-й строчке.