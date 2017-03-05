Белотти оформил хет-трик за 8 минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А

Футболист отличился на 73-й, 76-й и 81-й минутах встречи и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Италии, забив 22 гола в 24 матчах. Гонсало Игуаин («Ювентус») и Эдин Джеко («Рома») забили по 19 голов, сыграв на три встречи больше.



Также Белотти стал первым игроком «Торино» с сезона-1986/87, оформившим более одного хет-трика за один розыгрыш Серии А. Тогда это удалось голландцу Виму Кифту.