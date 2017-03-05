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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28978043/
5 марта 2017, 20:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Белотти оформил хет-трик за 8 минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А

Нападающий «Торино» Андреа Белотти оформил хет-трик в домашнем матче 27-го тура Серии А с «Палермо» (3:1).

Футболист отличился на 73-й, 76-й и 81-й минутах встречи и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Италии, забив 22 гола в 24 матчах. Гонсало Игуаин («Ювентус») и Эдин Джеко («Рома») забили по 19 голов, сыграв на три встречи больше.

Также Белотти стал первым игроком «Торино» с сезона-1986/87, оформившим более одного хет-трика за один розыгрыш Серии А. Тогда это удалось голландцу Виму Кифту.

5.03.2017 17:00 основной раунд: 27-й тур Olimpico Di Torino
Торино 3:1 Палермо
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Синиша Михайлович Диего Лопес
Голы
73′ Андреа Белотти (Х. Итурбе) 9
76′ Андреа Белотти (А. Ляич) 9
81′ Андреа Белотти (А. Ляич) 9
3 Андреа Рисполи (Корсини Бруну Энрике) 30′
Составы
Джо Харт 21
Давиде Дзаппакоста 7
Лука Россеттини 13
Антонио Баррека 23
Эмилиано Моретти 24
Даниэле Базелли 8
Саша Лукич 25
Андреа Белотти 9
61′ Самуэль Густафссон 16
Макси Лопес 11
72′ Сильва Яго Фальке 14
Хуан Итурбе 19
45′ Лукас Бойе 31
Адем Ляич 10
1 Йосип Посавец
4 Синиша Анджелкович
19 Хайтам Алеесами
14 Алессандро Гацци
18 Ивайло Чочев
25 Корсини Бруну Энрике
22 Норберт Балог 27′ 78′
30 Илия Несторовски
3 Андреа Рисполи 55′ 33′
89 Мишель Морганелла
15 Тиагу Ционек 85′
23 Алессандро Диаманти
20 Роланд Шаллаи 64′ 56′
12 Джанкарло Гонсалес
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 3
10 Угловые 1
14 Фолы 12
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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