Белотти оформил хет-трик за 8 минут и возглавил гонку бомбардиров Серии А
Нападающий «Торино» Андреа Белотти оформил
хет-трик в домашнем матче 27-го тура Серии А с «Палермо» (3:1).
Футболист отличился на 73-й, 76-й и 81-й минутах встречи и возглавил гонку бомбардиров чемпионата Италии, забив 22 гола в 24 матчах. Гонсало Игуаин («Ювентус») и Эдин Джеко («Рома») забили по 19 голов, сыграв на три встречи больше.
Также Белотти стал первым игроком «Торино» с сезона-1986/87, оформившим более одного
Главные тренеры
|Синиша Михайлович
|Диего Лопес
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|7
|6
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|1
|14
|Фолы
|12
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Никола Риццоли (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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