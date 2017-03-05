Омари Тетрадзе: Мы в долгу перед болельщиками за прошлый год

— Что касается самоотдачи и характера, — мы в этом будем превосходить любую команду. Они (футболисты) прекрасно понимают какая задача стоит перед нами. Мы в долгу перед вами за прошлый год, то что мы не смогли решить элементарную задачу — попасть в шестерку. Поэтому в этом году мы все сделаем возможное и невозможное чтобы порадовать вас, занять те высокие места, которые должны занять.