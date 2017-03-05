Футболисты «Фрайбурга» обыграли франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Айнтрахта», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Флориан Нидерлехнер (25-я и 59-я минуты). У «Айнтрахта» отличился Бранимир Хргота (12).

«Айнтрахт» с 35 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице. «Фрайбург», у которого 33 очка располагается на 8-й строчке.