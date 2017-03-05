Футболисты «Фрайбурга» обыграли франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Фрайбурга» обыграли франкфуртский «Айнтрахт» в матче 23-го тура чемпионата Германии.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Айнтрахта», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Флориан Нидерлехнер (25-я и 59-я минуты). У «Айнтрахта» отличился Бранимир Хргота (12).
«Айнтрахт» с 35 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице. «Фрайбург», у которого 33 очка располагается на 8-й строчке.
|5.03.2017 17:30
|основной раунд: 23-й тур
|Commerzbank-Arena
|Айнтрахт Ф
|1:2
|Фрайбург
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Кристиан Штрайх
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|10
|3
|Удары в створ
|3
|12
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Гюнтер Перль (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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