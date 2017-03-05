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5 марта 2017, 19:46 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Фрайбурга» обыграли франкфуртский «Айнтрахт» в чемпионате Германии

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Футболисты «Фрайбурга» обыграли франкфуртский «Айнтрахт» в матче 23-го тура чемпионата Германии.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Айнтрахта», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Флориан Нидерлехнер (25-я и 59-я минуты). У «Айнтрахта» отличился Бранимир Хргота (12).

«Айнтрахт» с 35 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице. «Фрайбург», у которого 33 очка располагается на 8-й строчке.

5.03.2017 17:30 основной раунд: 23-й тур Commerzbank-Arena
Айнтрахт Ф 1:2 Фрайбург
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Нико Ковач Кристиан Штрайх
Голы
11′ Бранимир Хргота 31
7 Флориан Нидерлехнер (Н. Хефлер) 25′
7 Флориан Нидерлехнер (В. Грифо) 59′
Составы
Лукас Градецки 1
75′ Бастиан Очипка 6
Майкл Хектор 15
Тимоти Чэндлер 22
Данни Блум 7
Макото Хасебе 20
Омар Маскарель 39
Бранимир Хргота 31
65′ Талеб Тавата 33
Аймен Баркок 28
37′ 80′ Мият Гачинович 11
Александр I Майер 14
74′ Анте Ребич 17
Шани Тарашай 30
1 Александр Шволов
5 Мануэль Гульде
17 Лукас Кюблер
20 Марк-Олифер Кемпф
30 Кристиан Гюнтер 38′
8 Майк Франц
19 Яник Хаберер
32 Винченцо Грифо
23 Юлиан Шустер 88′
3 Марк Торрехон
27 Николас Хефлер 83′
6 Амир Абраши
7 Флориан Нидерлехнер 85′
18 Нильс Петерсен
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 10
3 Удары в створ 3
12 Угловые 1
13 Фолы 14
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Гюнтер Перль (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Фрайбург
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