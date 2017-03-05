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5 марта 2017, 19:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» ушел от поражения в выездной игре 27-го тура чемпионата Италии с «Удинезе»

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Удинезе» в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии.

Футболисты <span class=error>Ювентуса</span> сыграли вничью с <span class=error>Удинезе</span> в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии. Увеличить
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Игра, состоявшаяся в воскресенье в Удине, завершилась со счетом 1:1. На гол Дувана Сапаты (37-я минута) гости ответили точным ударом Леонардо Бонуччи (60).

«Ювентус», который впервые сыграл вничью в текущем чемпионате, набрал 67 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. В активе «Удинезе» 30 баллов и 14-е место.

Результаты параллельных матчей тура:

«Кротоне» — «Сассуоло» — 0:0,

«Кальяри» — «Интер» — 1:5,

«Эмполи» — «Дженоа» — 0:2,

«Торино» — «Палермо» — 3:1.
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