«Ювентус» ушел от поражения в выездной игре 27-го тура чемпионата Италии с «Удинезе»
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Ювентуса» сыграли вничью с «Удинезе» в выездном матче 27-го тура чемпионата Италии.
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Игра, состоявшаяся в воскресенье в Удине, завершилась со счетом 1:1. На гол Дувана Сапаты (37-я минута) гости ответили точным ударом Леонардо Бонуччи (60).
«Ювентус», который впервые сыграл вничью в текущем чемпионате, набрал 67 очков и единолично возглавляет турнирную таблицу. В активе «Удинезе» 30 баллов и 14-е место.
Результаты параллельных матчей тура:
«Кротоне» — «Сассуоло» — 0:0,
«Кальяри» — «Интер» — 1:5,
«Эмполи» — «Дженоа» — 0:2,
«Торино» — «Палермо» — 3:1.
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