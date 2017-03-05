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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28977727/
5 марта 2017, 19:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Голевая передача Уориса не спасла «Лорьян» от разгрома в матче с «Марселем»

«Марсель» разгромил «Лорьян» в матче 28-го тура французской Лиги 1.

Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Экс-футболист «Спартака» Маджид Уорис отыграл за «Лорьян» весь матч и отдал голевую передачу. Бывший игрок «Дионамо» Вильям Ванкёр, выступающий за «Марсель», провел на поле 90 минут.

У гостей отличились Роланду, Димитри Пайет, Флорьян Товен и Морган Сансон, единственный мяч хозяев забил Бенжамен Муканджо.

«Марсель» (42 очка) занимает шестое место в Лиге 1, «Лорьян» (22) идет 20-м.

5.03.2017 17:00 основной раунд: 28-й тур Stade Yves Allainmat
Лорьян 1:4 Марсель
Первый тайм: 0:2
Главные тренеры
Бернар Казони Руди Гарсия
Голы
73′ Бенжамен Муканджо 12
6 Жорже Пиреш Роланду 6′
11 Димитри Пайет 19′
26 Флориан Товен 53′
8 Морган Сансон 56′
Составы
Бенжамен Леконт 40
47′ Матье-Филипп Пейберн 15
Венсан Ле Гофф 25
Маттео Гендузи 4
Сильвен Марво 10
Альхассан Вакасо 23
Маджид Уорис 9
Эрвен Коффи 34
5′ 60′ Зарго Туре 5
Франсуа Беллюгу 6
66′ Жереми Алиадьер 14
Бенжамен Муканджо 12
60′ Бенжамен Жанно 22
Ромен Филиппото 19
16 Йоан Пеле
2 Хироки Сакаи
6 Жорже Пиреш Роланду
12 Анри Бедимо
8 Морган Сансон
13 Грегори Сертик
19 Вильям Венкер 25′
29 Андре-Франк Замбо
7 Реми Кабелла 75′
3 Матеус Маседу Дориа
26 Флориан Товен 62′
17 Буна Сарр
11 Димитри Пайет 68′
14 Клинтон Нжи
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 7
5 Угловые 8
12 Фолы 13
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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