Голевая передача Уориса не спасла «Лорьян» от разгрома в матче с «Марселем»
«Марсель» разгромил «Лорьян» в матче 28-го тура французской Лиги 1.
Встреча проходила в Лорьяне на стадионе «Ив Алленма — Ле Мустуар» и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.
У гостей отличились Роланду, Димитри Пайет, Флорьян Товен и Морган Сансон, единственный мяч хозяев забил Бенжамен Муканджо.
«Марсель» (42 очка) занимает шестое место в Лиге 1, «Лорьян» (22) идет 20-м.
Главные тренеры
|Бернар Казони
|Руди Гарсия
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|7
|5
|Угловые
|8
|12
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Клеман Тюрпен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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