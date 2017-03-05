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5 марта 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. «Тоттенхэм» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 3:2 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (20-я, 56-я минуты), который забил в 12 матчах в составе «Тоттенхэма» в 2017 году 14 мячей, и Делле Алли (90). У проигравших отличился Ромелу Лукаку (81) и Эннер Валенсия (90).

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает второе место, набрав 56 очков. «Эвертон» с 44 очками идет седьмым.

В следующем матче чемпионата «Тоттенхэм» 19 марта на своем поле примет «Саутгемптон», «Эвертон» 11 марта также дома сыграет с «Вест Бромвичем».

5.03.2017 16:30 основной раунд: 27-й тур White Hart Lane
Тоттенхэм Хотспур 3:2 Эвертон
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Маурисио Покеттино Роналд Куман
Голы
20′ Харри Кейн (Б. Дэйвис) 10
56′ Харри Кейн (Д. Алли) 10
90+2′ Деле Алли (Х. Уинкс) 20
10 Ромелу Лукаку (К. Миральяс) 81′
19 Эннер Валенсия (Р. Баркли) 90+3′
Составы
Юго Ллорис 1
Кайл Уокер 2
Тоби Алдервейрелд 4
Ян Фертонген 5
Бен Дэйвис 33
Виктор Ваньяма 12
Эрик Дайер 15
Деле Алли 20
76′ 78′ Мусса Дембеле 19
Харри Уинкс 29
87′ Кристиан Эриксен 23
Мусса Сиссоко 17
90′ Харри Кейн 10
Винсент Янссен 9
1 Васкес Хоэль Роблес
3 Лейтон Бэйнс
5 Эшли Уильямс 90+5′
23 Шеймус Коулман
25 Рамиро Фунес Мори
2 Морган Шнейдерлен
8 Росс Баркли
10 Ромелу Лукаку
17 Идрисса Гуйе 81′ 29′
19 Эннер Валенсия
18 Гарет Бэрри 64′
11 Кевин Миральяс
26 Том Дэйвис 64′
16 Джеймс Маккарти
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 8
7 Удары в створ 4
7 Угловые 2
9 Фолы 14
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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