«Тоттенхэм» обыграл «Эвертон» в матче чемпионата Англии

В составе победителей дублем отметился Гарри Кейн (20-я, 56-я минуты), который забил в 12 матчах в составе «Тоттенхэма» в 2017 году 14 мячей, и Делле Алли (90). У проигравших отличился Ромелу Лукаку (81) и Эннер Валенсия (90).

В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает второе место, набрав 56 очков. «Эвертон» с 44 очками идет седьмым.

В следующем матче чемпионата «Тоттенхэм» 19 марта на своем поле примет «Саутгемптон», «Эвертон» 11 марта также дома сыграет с «Вест Бромвичем».