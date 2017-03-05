Ройс не поможет дортмундской «Боруссии» до начала апреля

У футболиста диагностирован разрыв мышечной ткани задней поверхности бедра, информирует пресс-служба немецкого клуба.



Ожидается, что Ройс сможет вернуться на поле в начале апреля. Точная дата будет названа позднее.



27-летний Ройс получил травму в конце первого тайма матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.