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5 марта 2017, 18:45 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ройс не поможет дортмундской «Боруссии» до начала апреля

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит около 4 недель из-за травмы.

У футболиста диагностирован разрыв мышечной ткани задней поверхности бедра, информирует пресс-служба немецкого клуба.

Ожидается, что Ройс сможет вернуться на поле в начале апреля. Точная дата будет названа позднее.

27-летний Ройс получил травму в конце первого тайма матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.

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