Ройс не поможет дортмундской «Боруссии» до начала апреля
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит около 4 недель
из-за травмы.
У футболиста диагностирован разрыв мышечной ткани задней поверхности бедра, информирует
Ожидается, что Ройс сможет вернуться на поле в начале апреля. Точная дата будет названа позднее.
27-летний Ройс получил травму в конце первого тайма матча 23-го тура немецкой Бундеслиги с «Байером» (6:2) и не смог продолжить игру.
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