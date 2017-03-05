Буффон догнал Тотти по количеству матчей в Серии А
Выездной матч 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» стал для голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона 612-м в чемпионате Италии.
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39-летний Буффон догнал 40-летнего форварда «Ромы» Франческо Тотти по количеству матчей в Серии А. Эти футболисты уступают лишь легендарным Хавьеру Санетти (615) и Паоло Мальдини (647).
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