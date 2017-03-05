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5 марта 2017, 17:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Буффон догнал Тотти по количеству матчей в Серии А

Выездной матч 27-го тура итальянской Серии А с «Удинезе» стал для голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона 612-м в чемпионате Италии.

Выездной матч 27-го тура итальянской Серии А с Удинезе стал для голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона 612-м в чемпионате Италии. Увеличить
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39-летний Буффон догнал 40-летнего форварда «Ромы» Франческо Тотти по количеству матчей в Серии А. Эти футболисты уступают лишь легендарным Хавьеру Санетти (615) и Паоло Мальдини (647).

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«Ювентус» предложил «Арсеналу» €30 млн за футболиста Алексиса Санчеса

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Итальянский футбольный клуб «Ювентус» сделал предложение английскому «Арсеналу» о покупке чилийского нападающего Алексиса Санчеса за 30 млн евро. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
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