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5 марта 2017, 17:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Байер» отправил в отставку главного тренера Шмидта

«Байер» отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Клуб расторг контракт со специалистом, информирует официальный сайт «Байера».

Немецкий клуб уже приступил к поискам нового главного тренера. 49-летний Шмидт возглавлял «Байер» с 2014 года.

На сегодня команда занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах. От зоны еврокубков «Байер» отделяют пять очков.

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