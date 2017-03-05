«Байер» отправил в отставку главного тренера Шмидта

Немецкий клуб уже приступил к поискам нового главного тренера. 49-летний Шмидт возглавлял «Байер» с 2014 года.



На сегодня команда занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах. От зоны еврокубков «Байер» отделяют пять очков.