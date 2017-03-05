«Байер» отправил в отставку главного тренера Шмидта
«Байер» отправил в отставку главного тренера Роджера Шмидта. Клуб расторг контракт со специалистом, информирует официальный сайт «Байера».
Немецкий клуб уже приступил к поискам нового главного тренера. 49-летний Шмидт возглавлял «Байер» с 2014 года.
На сегодня команда занимает девятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах. От зоны еврокубков «Байер» отделяют пять очков.
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