«Аталанта» и «Фиорентина» разошлись миром в 27-м туре чемпионата Италии

Воскресная игра в Бергамо завершилась без забитых голов — 0:0.

«Аталанта» не проигрывает на протяжении семи туров и с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 42 баллами идет восьмой.

Следующий матч «Аталанта» проведет 12 марта на выезде против «Интера». «Фиорентина» в этот же день примет «Кальяри».