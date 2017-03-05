«Аталанта» и «Фиорентина» разошлись миром в 27-м туре чемпионата Италии
МОСКВА, 5 мар —
Р-Спорт. «Аталанта» и «Фиорентина» сыграли вничью в 27-м туре чемпионата Италии по футболу.
Воскресная игра в Бергамо завершилась без забитых голов — 0:0.
«Аталанта» не проигрывает на протяжении семи туров и с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 42 баллами идет восьмой.
Следующий матч «Аталанта» проведет 12 марта на выезде против «Интера». «Фиорентина» в этот же день примет «Кальяри».
|5.03.2017 14:30
|основной раунд: 27-й тур
|Atleti Azzurri D'Italia
|Аталанта
|0:0
|Фиорентина
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Джанпьеро Гасперини
|Соуза Паулу
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|5
|18
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Марко Гвида (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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