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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28977045/
5 марта 2017, 17:29 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Аталанта» и «Фиорентина» разошлись миром в 27-м туре чемпионата Италии

МОСКВА, 5 мар — Р-Спорт. «Аталанта» и «Фиорентина» сыграли вничью в 27-м туре чемпионата Италии по футболу.

Воскресная игра в Бергамо завершилась без забитых голов — 0:0.

«Аталанта» не проигрывает на протяжении семи туров и с 52 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. «Фиорентина» с 42 баллами идет восьмой.

Следующий матч «Аталанта» проведет 12 марта на выезде против «Интера». «Фиорентина» в этот же день примет «Кальяри».

5.03.2017 14:30 основной раунд: 27-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Аталанта 0:0 Фиорентина
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Соуза Паулу
Составы
Этрит Бериша 1
Рафаэл Толой 3
52′ Андреа Мазиелло 5
Маттиа Кальдара 13
Андреа Конти 24
Алехандро Дарио Гомес 10
Ремо Фройлер 11
Леонардо Спинаццола 37
35′ 45′ Марко Д`Алессандро 7
Альберто Грасси 88
69′ Ясмин Куртич 27
Антони Мунье 87
86′ Андреа Петанья 29
Альберто Палоски 43
12 Чиприан Тэтэрушану
2 Гонсало Родригес 54′
13 Давиде Астори 62′
5 Милан Бадель
6 Карлос Санчес
8 Матиас Весино
20 Борха Валеро
16 Кристиан Тельо
72 Йосип Иличич 81′ 50′
15 Максимилиано Оливера
9 Никола Калинич 90′
30 Хума Бабакар
25 Федерико Кьеза 72′ 31′
10 Федерико Бернардески
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 2
9 Угловые 5
18 Фолы 15
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Марко Гвида (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Аталанта
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