«Депортиво» на выезде переиграл хихонский «Спортинг»

Встреча прошла в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и закончилась со счётом 0:1.



Гости могли выйти вперёд на 32-й минуте, однако турецкий полузащитник Эмре Чолак не реализовал пенальти. Впрочем, перед свистком на перерыв хавбек Педро Москера таки вывел команду из Ла-Коруньи вперёд и в итоге принёс ей победу. Экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре отыграл в составе хихонцев весь матч.



«Депортиво» набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, «Спортинг» (17) идёт 19-м.