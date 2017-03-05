Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28976739/
5 марта 2017, 16:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Депортиво» на выезде переиграл хихонский «Спортинг»

«Депортиво» в гостях одержал победу над «Спортингом» в матче 26-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» и закончилась со счётом 0:1.

Гости могли выйти вперёд на 32-й минуте, однако турецкий полузащитник Эмре Чолак не реализовал пенальти. Впрочем, перед свистком на перерыв хавбек Педро Москера таки вывел команду из Ла-Коруньи вперёд и в итоге принёс ей победу. Экс-форвард ЦСКА Ласина Траоре отыграл в составе хихонцев весь матч.

«Депортиво» набрал 23 очка и занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры, «Спортинг» (17) идёт 19-м.

Депортиво
Новости Матчи Состав Статистика
Спортинг Х
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»