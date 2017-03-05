Матчи 15-го тура чемпионата Аргентины перенесены из-за забастовки игроков

Футболисты отказываются выходить на поле в связи с финансовыми проблемами в нескольких клубах страны. Также отложены встречи во втором и третьем по силе дивизионах Аргентины.



Как пишет BBC, многим аргентинским игрокам не платят зарплату более пяти месяцев. В минувший четверг власти Аргентины заплатили $ 22,7 млн ассоциации футбола страны, чтобы возобновить чемпионат, который должен был начаться ещё в феврале, но, по словам представителей профсоюза игроков, этих денег не хватило на погашения всех долгов. Футболисты собираются бойкотировать матчи до выплаты всех задолженностей.