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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28976475/
5 марта 2017, 15:24 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Матчи 15-го тура чемпионата Аргентины перенесены из-за забастовки игроков

Все матчи 15-го тура чемпионата Аргентины, которые должны были состояться на этих выходных, были перенесены из-за забастовки игроков.

Футболисты отказываются выходить на поле в связи с финансовыми проблемами в нескольких клубах страны. Также отложены встречи во втором и третьем по силе дивизионах Аргентины.

Как пишет BBC, многим аргентинским игрокам не платят зарплату более пяти месяцев. В минувший четверг власти Аргентины заплатили $ 22,7 млн ассоциации футбола страны, чтобы возобновить чемпионат, который должен был начаться ещё в феврале, но, по словам представителей профсоюза игроков, этих денег не хватило на погашения всех долгов. Футболисты собираются бойкотировать матчи до выплаты всех задолженностей.
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