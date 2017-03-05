Событие футбольного дня. Неубедительная победа киевского «Динамо»

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«Динамо» свою победу одержало, но игрой в который раз оставило ряд вопросов. Вопросов как к отдельным футболистам, к тренерскому штабу, так и к функционированию командной системы в целом.

Сергей Ребров допустил определенные просчеты, отправив на фланги защиты статических и пассивных в атаке Бурду и Кадара. В игре, при которой соперник оборонялся большими силами, создав несколько эшелонов защиты, «Динамо» на краях нуждалось в классических латералях; в футболистах, которые смогли бы растягивать защиту соперника и, соответственно, предоставлять ширину атакам киевской команды. Понятно, что Бурда — не для такой роли. Никита — это стойкий солдат, боец ​​своей зоны, но с ограниченным диапазоном действий. Сейчас что-то подобное можно сказать и о Кадаре. По крайней мере, из анализа игры венгра в его предыдущих командах видно, что подключение к атакам никогда не было сильной стороной Тамаша.

Вот и приходилось киевлянам продираться сквозь центральную зону, а на фланговых полузащитников Гонсалеса и Ярмоленко падала дополнительная нагрузка. Оба редко обостряли. Особенно это касается Андрея, который банально не успевал реагировать на те моменты, в которых для него появлялись шансы. Дерлис однажды запорол очень выгодный момент, но однажды, получив редкий шанс, выполнил качественную фланговую передачу.

Легче стало при выходе на поле Морозюка. Николай — не всегда полезен для «Динамо», иногда его непродуктивность и лишние движения только вредят. Но во вчерашнем поединке Морозюк сильно обострил игру, предоставив киевским атакам ту самую ширину. Очевидно, от Реброва многое будет зависеть в вопросе выбора состава. Конкуренция, которая в Киеве уже стала притчей во языцех, — это хорошо, но конкуренция ради конкуренции — это бессмысленно. Футболистов надо использовать с умом и с пониманием дела — под тактику соперника выбирать соответствующих исполнителей.

Предполагаем, что немного претензий у тренерского штаба и командных аналитиков — к игре центральных защитников. А еще меньше — к действиям центрального нападающего Артема Беседина. Последний качественно цеплялся за мячи, достаточно много двигался, предлагал себя и в итоге забил решающий гол в стиле классического таранного нападающего, хотя Артем проявляет себя разносторонним игроком. Проблема в том, что Беседин получал слишком мало поддержки из глубины.

Для «Динамо» эта победа — не только три очка, но и целая порция пищи для анализа и выводов. Благо, времени для исправления ошибок — достаточно.