«Бенфика» победила «Фейренсе» и вернула себе лидерство в Примейре
В матче 24-го тура португальской Примейры «Бенфика» на выезде выиграла у «Фейренсе» со счётом 1:0.
Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник столичного клуба Пицци.
Эта победа позволила «Бенфике» обойти «Порту» и вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лиссабонцы набрали за 24 матча 60 очков и на 1 балл опережают «драконов». Третий — «Спортинг» (47 очков).
Для «Бенфики» эта победа стала пятой подряд.
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