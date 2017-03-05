«Бенфика» победила «Фейренсе» и вернула себе лидерство в Примейре

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник столичного клуба Пицци.



Эта победа позволила «Бенфике» обойти «Порту» и вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лиссабонцы набрали за 24 матча 60 очков и на 1 балл опережают «драконов». Третий — «Спортинг» (47 очков).



Для «Бенфики» эта победа стала пятой подряд.