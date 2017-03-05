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5 марта 2017, 1:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бенфика» победила «Фейренсе» и вернула себе лидерство в Примейре

В матче 24-го тура португальской Примейры «Бенфика» на выезде выиграла у «Фейренсе» со счётом 1:0.

Единственный гол на 42-й минуте забил полузащитник столичного клуба Пицци.

Эта победа позволила «Бенфике» обойти «Порту» и вернуть себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Португалии. Лиссабонцы набрали за 24 матча 60 очков и на 1 балл опережают «драконов». Третий — «Спортинг» (47 очков).

Для «Бенфики» эта победа стала пятой подряд.

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