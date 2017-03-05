«Милан» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии по футболу
«Милан» одержал победу над «Кьево» в матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.
Игрок «Милана» Карлос Бакка оформил дубль, забив на 24-й и 70-й минутах. В добавленное к первому тайму время колумбийский форвард не сумел реализовать пенальти. Третий мяч «Милана» с 11-метровой отметки на 82-й минуте забил Джанлука Лападула.
За «Кьево» на 42-й минуте также с пенальти отличился Джонатан де Гузман.
«Милан» набрал 50 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (35) идет 11-м.
Италия. Серия А. 27-й тур
«Милан» (Милан) — «Кьево» (Верона) — 3:1
Голы: Бакка, 24 — 1:0; де Гузман, 42 (пен) — 1:1; Бакка, 70 — 2:1; Лападула, 82 (пен) — 3:1.
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Роландо Маран
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|3
|11
|Угловые
|7
|17
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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