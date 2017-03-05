«Милан» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии по футболу

Игрок «Милана» Карлос Бакка оформил дубль, забив на 24-й и 70-й минутах. В добавленное к первому тайму время колумбийский форвард не сумел реализовать пенальти. Третий мяч «Милана» с 11-метровой отметки на 82-й минуте забил Джанлука Лападула.

За «Кьево» на 42-й минуте также с пенальти отличился Джонатан де Гузман.

«Милан» набрал 50 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (35) идет 11-м.

Италия. Серия А. 27-й тур

«Милан» (Милан) — «Кьево» (Верона) — 3:1

Голы: Бакка, 24 — 1:0; де Гузман, 42 (пен) — 1:1; Бакка, 70 — 2:1; Лападула, 82 (пен) — 3:1.