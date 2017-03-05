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5 марта 2017, 1:14 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

«Милан» обыграл «Кьево» в чемпионате Италии по футболу

«Милан» одержал победу над «Кьево» в матче 27-го тура чемпионата Италии со счетом 3:1.

Игрок «Милана» Карлос Бакка оформил дубль, забив на 24-й и 70-й минутах. В добавленное к первому тайму время колумбийский форвард не сумел реализовать пенальти. Третий мяч «Милана» с 11-метровой отметки на 82-й минуте забил Джанлука Лападула.

За «Кьево» на 42-й минуте также с пенальти отличился Джонатан де Гузман.

«Милан» набрал 50 очков и вышел на шестое место в турнирной таблице Серии А, «Кьево» (35) идет 11-м.

Италия. Серия А. 27-й тур

«Милан» (Милан) — «Кьево» (Верона) — 3:1

Голы: Бакка, 24 — 1:0; де Гузман, 42 (пен) — 1:1; Бакка, 70 — 2:1; Лападула, 82 (пен) — 3:1.

4.03.2017 22:45 основной раунд: 27-й тур Giuseppe Meazza
Милан 3:1 Кьево
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Роландо Маран
Голы
24′ Карлос Бакка (Ж. Деулофеу) 70
70′ Карлос Бакка (А. Романьоли) 70
82′ Джанлука Лападула 9
1 Джонатан де Гузман 42′
Нереализованные пенальти
45′ К. Бакка 70
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Маттиа Де Шильо 2
Алессио Романьоли 13
Кристиан Сапата 17
Леонель Ванджони 21
33′ Жерар Деулофеу 7
Хосе Соса 23
Андреа Бертолаччи 91
61′ Мануэль Локателли 73
Джанлука Лападула 9
35′ Хесус Хоакин Сусо 8
90+2′ Лукас Окампос 11
79′ Карлос Бакка 70
Юрай Куцка 33
70 Стефано Соррентино
3 Дарио Дайнелли
12 Боштьян Цесар 45+2′
18 Массимо Гобби
29 Фабрицио Каччаторе
8 Иван Радованович
19 Лукас Кастро
23 Вальтер Бирса
1 Джонатан де Гузман 84′
80 Софьян Кийен
7 Серж Гакпе 63′
13 Мариано Иско
69 Риккардо Меджорини 54′
45 Роберто Инглезе
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 3
11 Угловые 7
17 Фолы 15
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Фабио Мареска (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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