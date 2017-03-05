Лионель Месси помог «Барселоне» разгромить «Сельту»

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На 24-й минуте матча лидер сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче ударом в ближний нижний угол после сольного прохода на скорости с центра поля — 1:0. Ассистом отметился Серхио Бускетс.

Футбол Испания 2016/2017 Тур 26, 4.03.2017, 22:45 5:0 Барселона Сельта

В конце первого тайма бразильский вингер Неймар удвоил преимущество хозяев поля великолепным ударом «парашютом» в касание после разрезающей передачи Лионеля Месси — 2:0.

На 57-й минуте матча хорватский хавбэк Иван Ракитич довел счет до разгромного ударом в ближний угол после паса Рафиньи — 3:0.

Через 4 минуты французский мощный защитник Самуэль Умтити забил четвертый мяч каталонцев, замкнув прострел Лионеля Месси — 4:0.

Еще через 3 минуты аргентинец оформил дубль ударом в нижний дальний угол после сольного прохода с правого фланга — 5:0.

Статистика матча («Барселона"/"Сельта»).

Удары 19/7.

Удары в створ 9/2.

Владение 64%/36%

Фолы 10/16.

На данный момент команда из Каталонии поднялась на первую строчку, набрав 60 очков и обогнав «Реал» (Мадрид). «Сельта» осталась на 10-й строчке с 35-ю очками.

Составы на матч:

«Барселона»: Тер Штеген, Пике, Альба, Роберто, Умтити, Ракитич, Бускетс, Рафинья, Суарес, Месси, Неймар.

«Сельта»: Альварес, Кастро, Гомес, Кабраль, Ронкалья, Мальо, Дадоя, Бонгонда, Аспас, Васс, Гвидетти.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Голы: Месси 24 — 1:0, Неймар 40 — 2:0, Ракитич 57 — 3:0, Умтити 61 — 4:0, Месси 64 — 5:0.