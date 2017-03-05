К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Говорить о том, что он великий… Он был великим, но на сегодняшний день каждый день надо доказывать. Он даже две игры не попал в восемнадцать игроков. Будет играть за дубль — это его выбор», — цитирует Суркиса FootballHub.