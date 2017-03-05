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5 марта 2017, 0:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

И. Суркис: Хачериди будет играть за дубль киевского «Динамо» — это его выбор

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с защитником Евгением Хачериди, который перестал выкладываться на тренировках, за что в конце февраля был оштрафован киевским клубом.

Президент киевского Динамо Игорь <span class=error>Суркис</span> рассказал о ситуации с защитником Евгением Хачериди который перестал выкладываться на тренировках за что в конце февраля был оштрафован киевским клубом. Увеличить
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«Говорить о том, что он великий… Он был великим, но на сегодняшний день каждый день надо доказывать. Он даже две игры не попал в восемнадцать игроков. Будет играть за дубль — это его выбор», — цитирует Суркиса FootballHub.

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