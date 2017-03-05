И. Суркис: Хачериди будет играть за дубль киевского «Динамо» — это его выбор
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о ситуации с защитником Евгением Хачериди, который перестал выкладываться на тренировках, за что в конце февраля был оштрафован киевским клубом.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Говорить о том, что он великий… Он был великим, но на сегодняшний день каждый день надо доказывать. Он даже две игры не попал в восемнадцать игроков. Будет играть за дубль — это его выбор», — цитирует Суркиса FootballHub.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter