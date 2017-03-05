«Бастия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью в матче чемпионата Франции с двумя удалениями
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. «Бастия» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Бастии, завершилась без забитых мячей. Обе команды завершали игру в неполных составах. На 44-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бастии» Николя
Результаты других матчей тура:
«Дижон» — «Ницца» — 0:1,
«Кан» — «Анже» — 2:3,
«Мец» — «Ренн» — 1:1,
«Монпелье» — «Генгам» — 1:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter