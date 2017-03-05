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5 марта 2017, 0:15 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Бастия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью в матче чемпионата Франции с двумя удалениями

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. «Бастия» и «Сент-Этьен» не выявили победителя в матче 28-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Бастии, завершилась без забитых мячей. Обе команды завершали игру в неполных составах. На 44-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бастии» Николя Сен-Рюф. Судья уравнял составы на 65-й минуте, удалив полузащитника «Сент-Этьена» Фабьена Лемуана.

Результаты других матчей тура:

«Дижон» — «Ницца» — 0:1,

«Кан» — «Анже» — 2:3,

«Мец» — «Ренн» — 1:1,

«Монпелье» — «Генгам» — 1:1.

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