«Бастия» и «Сент-Этьен» сыграли вничью в матче чемпионата Франции с двумя удалениями

Встреча, прошедшая в субботу в Бастии, завершилась без забитых мячей. Обе команды завершали игру в неполных составах. На 44-й минуте прямую красную карточку получил защитник «Бастии» Николя Сен-Рюф. Судья уравнял составы на 65-й минуте, удалив полузащитника «Сент-Этьена» Фабьена Лемуана.

Результаты других матчей тура:

«Дижон» — «Ницца» — 0:1,

«Кан» — «Анже» — 2:3,

«Мец» — «Ренн» — 1:1,

«Монпелье» — «Генгам» — 1:1.