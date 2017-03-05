С. Ребров: Хачериди думал, что ему нет замены в киевском «Динамо», что он № 1

«Хачериди — наш игрок, я надеюсь, он будет немного серьёзней относиться к своей работе. Не ко мне, а к болельщикам и футболистам, которые играют рядом с ним. Я не могу человека в возрасте почти 30 лет перевоспитать. Он сам должен понимать, цвета какого клуба защищает. Я требую от него только отдачи. Если он это поймёт, я очень надеюсь на его возвращение в первую команду. Но здесь всё зависит только от него. Это наши личные моменты, с которыми мы разберёмся. Не хочу о них говорить, но это абсолютно рабочие вопросы.



Раньше Хачериди думал, что ему нет замены в “Динамо”, что он № 1 и может относиться к работе, как хочет. В “Динамо” нужно драться за место в составе, как это делают все футболисты. Они не получают зарплату, а зарабатывают её своим трудом и потом», — цитирует Реброва официальный сайт киевлян.