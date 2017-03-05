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«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.

АНГЛИЯ

БОРУЦ ОСТАНАВЛИВАЕТ «МЮ», «ЛЕСТЕР» ЦВЕТЕТ БЕЗ РАНЬЕРИ.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 1:1 (Рохо, 23 — Кинг, 40, с пенальти).

Накануне визита в Ростов Жозе Моуринью провел ротацию состава, выпустив в старте расположившегося на позиции оттянутого форварда Руни и не игравшего четыре месяца Шоу. Эти и другие перестановки не помешали «красным дьяволам» организовать массированную осаду ворот еще не побеждавшего в этом календарном году «Борнмута», да только из многочисленных моментов первого тайма был использован только один. Экс-спартаковец Рохо мастерски подставил ногу под проникающую передачу Валенсии и забил свой первый гол в 54-м матче в премьер-лиге.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">40 - Marcos Rojo was the 40th Argentinian player to score in the Premier League, the tenth highest scoring nationality. Variety. <a href="https://t.co/lcf9WWuOQU">pic.twitter.com/lcf9WWuOQU</a></p>— OptaJoe (@OptaJoe) <a href="https://twitter.com/OptaJoe/status/838024016640229376">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

А вот его напарник по центру обороны Джоунс сплоховал, позволив Пью закружить себе голову и свалив соперника в штрафной. Видимо, не знал, что «Борнмут» в этом сезоне — чаще других бьющая пенальти команда, умеющая эти 11-метровые зарабатывать. Удар Кинга с «точки» стал уже седьмым по счету, а сам футболист — автором первого в клубной истории гола на «Олд Траффорд». Откровенно говоря, выглядело случившееся недоразумением, и шансы гостям оставляла лишь блестящая игра Боруца.

Уровень сложности для гостей повысил арбитр, перед уходом на перерыв по итогам массовой стычки удалив с поля Сермена, хотя кто заслуживал красной карточки, так это Ибрагимович. После того, как Мингс скорее случайно задел голову упавшего на газон шведа, Златан дождался подачи углового и в верховом единоборстве ударил оппонента локтем в голову. Как минимум это тянуло на предупреждение, которое стало бы для Ибры вторым.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="sv" dir="ltr">Tyrone Mings stamps on Zlatan Ibrahimovic.<br>Zlatan Ibrahimovic elbows Tyrone Mings.<br><br>Andrew Surman gets sent off. ?<br><br>¯\_(ツ)_/¯ <a href="https://t.co/OQmfj7DsLn">pic.twitter.com/OQmfj7DsLn</a></p>— Squawka News (@SquawkaNews) <a href="https://twitter.com/SquawkaNews/status/838016710041034753">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Но большинство «МЮ» использовать никак не мог, и Моуринью, словно в футбольном симуляторе, провел три замены одновременно. Практически сразу Погба попал в отставленную руку защитника, однако Ибрагимович проиграл дуэль Боруцу, что выглядело торжеством справедливости. Хотя, одними высшими материями случившееся не объяснить, потому что за последние пять сезонов поляк в английском чемпионате парировал пять 11-метровых, уступая по этому показателю только Миньоле. Первое набранное в Манчестере очко «Борнмут» заслужил, а «МЮ» приедет на берега Дона злым.

«Лестер» — «Халл» — 3:1 (Фухс, 27. Махрез, 59. Хаддлстоун, 90, в свои ворота — Клукас, 14).

Как это не прискорбно звучит, «лисы» продолжают отмечать увольнение Клаудио Раньери. С песнями, плясками и почти прошлогодней чемпионской игрой. В игре по Шекспиру — не Уильяму, а Крейгу — все роли известны по прошлогоднему триумфу, и эта команда снова готова сметать все на своем пути, не замечая локальных неудач вроде быстрого гола Клукаса. А ведь прежде в этом сезоне «Лестер» ни разу не победил, пропустив первым (=3−14).

В субботу отыграться удалось через 13 минут, и если передачи Варди с левого фланга событие привычное, то гол крайнего защитника Фухса с позиции центрфорварда — что-то новенькое. Хотя, и вспоминать старое поклонникам «лис» приятно. По голам Махреза болельщики скучали с ноября, но ожидание того стоило. Алжирец решил судьбу матча хитрым ударом в нижний угол, а украшением вечера стал его танец с мячом, оставивший в дураках оборону гостей. Отрыв от зоны вылета вырос до пяти очков, но, похоже, чемпион уже смотрит вверх.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BROYNa6Bhmb/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Riyad Mahrez scores in open play for the first time since April in the #PL to inspire @lcfc to victory #LEIHUL</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Premier League (@premierleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T17:30:52+00:00">Мар 4 2017 в 9:30 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ГЕРМАНИЯ

ФЕЙЕРВЕРК «БАВАРИИ» И ДВУХ «БОРУССИЙ».

«Кельн» — «Бавария» — 0:3 (Хави Мантинес, 26. Бернат, 48. Рибери, 89).

Мюнхенцы воспользовались пятничной осечкой «Лейпцига» и увеличили отрыв от второго места до семи очков. Для начала потрясающее спасение совершил Нойер, вытянувший из «девятки» удар Осаки, а потом проводивший 50-й матч в бундеслиге за «Баварию» Видаль после розыгрыша углового вырезал мяч точно на ногу не забивавшему с ноября 2015-го Хави Мартинесу. Набирающая обороты команда Карло Анчелотти играла легко и с настроением. В какой-то момент всезнающие немецкие статистики обратили внимание: ударами по воротам «козлов» не отметились только Лам и Бернат. Но испанец недоразумение исправил — он не только помог Рибери установить окончательный счет, но и сам забил снявший все вопросы мяч, благодаря рикошету поставив вратаря в тупик ударом в ближний угол. Ассистировавший же защитнику Мюллер отдал девятый в чемпионате голевой пас, до минимума сократив отставание от лучшего распасовщика сезона Форсберга.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BROVkvGjGNr/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">One ?, two ⚽️ - well played, Juan and Franck! ?? #KOEFCB #MiaSanMia #FCBayern #Bernat #Ribéry @franckribery7 @juanbernat</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от FC Bayern Official (@fcbayern) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T17:07:50+00:00">Мар 4 2017 в 9:07 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Боруссия» Д — «Байер» — 6:2 (Дембеле, 6. Обамеянг, 26, 69. Пулишич, 77. Шюррле, 85, с пенальти. Рафаэл Геррейру, 90+1 — Фолланд, 48. Венделл, 74).

Проваливающие сезон леверкузенцы ожидаемо не доставили проблем забивавшим с поразительной легкостью «шмелям». Дембеле откровенно поиздевался над защитниками у линии штрафной, одним движением превратив их в неподвижные манекены, а вторым низом отправив мяч в дальний угол. Удвоившего же счет Обамеянга и вовсе оставили прямо напротив ворот, хотя удивляться этому не стоило: никто в этом чемпионате при розыгрышах угловых не играет хуже пропустившего таким образом десять мячей «Байера». Так габонец превзошел Левандовски по числу голов за «Боруссию» (104), причем поляк уступил своему наследнику и в скорострельности (187 матчей против 173 у африканца).

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BROL8xNA40O/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">??? Gute Besserung, @marcinho11! #bvbb04 #bundesliga #bvb #dortmund #borussiadortmund #b04 #bayerleverkusen #bayer04leverkusen #spieltag #feiertag #matchday #heimspiel #homegame #? #⚽ #reus</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T15:43:44+00:00">Мар 4 2017 в 7:43 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Временные сложности у команды Томаса Тухеля возникли на стыке двух таймов. Перед уходом на перерыв в сопровождении врачей покинул поле Ройс, а в начале второй половины матча желто-черные впервые в 2017 году пропустили на домашней арене, пропустив на ударную позицию расстрелявшего ближний угол Фолланда. Леверкузен ввязался в любимую перестрелку, однако запала хватило только на шикарный штрафной в исполнении Венделла, тогда как Дортмунд отпраздновал четвертую в сезоне победу с шестью забитыми мячами. Плюс, Обамеянг достиг еще одной вершины, забив 75-й гол в бундеслиге и снова превзойдя дортмундский рекорд Левандовски, а Шюррле отличился в 50-й раз.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">They thought Lewandowski would be hard to replace at Borussia Dortmund, but today <a href="https://twitter.com/Aubameyang7">@Aubameyang7</a> went past him. <a href="https://t.co/h8O4xYAbQE">pic.twitter.com/h8O4xYAbQE</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/838088906222489600">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

«Боруссия» М — «Шальке» — 4:2 (Джонсон, 28, 64. Вендт, 67. Раффаэл, 76 — Бенталеб, 38. Горецка, 83).

Получился отличный разогрев перед немецкой дуэлью в 1/8 финала Лиги Европы, к тому же эта встреча стала 100-й дуэлью менхенгладбахцев и гельзенкирхенцев. С приходом Дитера Хекинга «Боруссия» поймала кураж и постоянно ставила оборону «кобальтовых» в тупик. В отсутствие Налду она была далека от идеала, и два из четырех голов набегавших рекордные 124,5 километров хозяев были забиты при полном попустительстве соперника перед собственными воротами. Решающим оказался 136-секундный отрезок в середине второго тайма, по ходу которого настоящий шедевр сотворили Штиндль и Джонсон. Последний в борьбе с защитником оставил мяч партнеру пяткой и забил, получив ответную передачу. Хорош был и голевой пас Дауда на Вендта, а добивший гостей Раффаэл отличился в бундеслиге в 71-й раз. Это четвертый результат для бразильских футболистов, и впереди только Марселинью, Аилтон и Элбер.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BROmeqjAgm6/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Füüühlt sich wie Fliegen an ✈️ #BMGS04 #Fohlenelf #Borussia #Mönchengladbach</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Borussia Mönchengladbach (@borussia) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-03-04T19:35:33+00:00">Мар 4 2017 в 11:35 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ИСПАНИЯ

БЕНЗЕМА — КОРОЛЬ БЕЗ КРИШТИАНУ.

«Эйбар» — «Реал» — 1:4 (Пенья, 71 — Бензема, 14, 25. Хамес Родригес, 30. Асенсио, 60).

Три тура подряд растерявшая отрыв от «Барселоны» команда Зинедина Зидана начинала с двух пропущенных мячей, и это хорошо встряхнуло мадридцев перед поединком с соперником, в первом круге увезшим ничью с «Сантьяго Бернабеу». В отсутствие дисквалифицированных Бэйла и Мораты, а также не попавшего в заявку Криштиану Роналду отлично проявил себя оказавшийся причастным ко всем четырем голам Бензема.

За полчаса не отличавшийся антирекордные для себя семь туров француз обеспечил результат, дважды оказавшись в нужное время в нужном месте, и отблагодарив Хамеса за результативный навес со штрафного свой передачей с правого фланга. Бензема же начал и четвертую голевую атаку «сливочных» классным забросом на ход Асенсио. Ну, а ответный гол Пеньи примечателен тем, что для Кейлора Наваса он стал 32-м в текущем сезоне, тогда как за весь прошлый сезон костариканец пропустил на один меньше.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">No Bale<br>No Cristiano<br>No problem? <a href="https://t.co/dRR3EwuO17">pic.twitter.com/dRR3EwuO17</a></p>— Bleacher Report UK (@br_uk) <a href="https://twitter.com/br_uk/status/838049478636613634">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ ВЫСТРАДАЛ ПОБЕДУ.

«ПСЖ» — «Нанси» — 1:0 (Кавани, 80, с пенальти).

Парижские фанаты перед стартовым свистком поиздевались над поклонниками «Марселя», напомнив им о недавнем разгроме злейшего врага. Однако в спорте ты должен каждый раз все доказывать заново, с чем у команды Унаи Эмери возникли сложности. В первом тайме был шанс у юного Гонсалу Гедеша — первого со времен легендарного Паулеты португальца, попавшего в стартовый состав «ПСЖ». Был гол из офсайда, но говорить об ожидаемом тотальном преимуществе хозяев не приходилось. Во второй половине остроты прибавилось, зато начала хромать реализация.

И ладно защитник Орье из отличной позиции угодил во вратаря, так еще и Кавани умудрился не попасть в створ с двух метров. Париж прошел по лезвию бритвы, когда умчавшийся к воротам свежий Бюзен издевательски усадил на газон Тиагу Силву, и Трапп мысленно перекрестился, когда мяч не попал в створ, ударившись в обе штанги. И практически сразу наступила развязка в виде фола творившего чудеса в воротах Черника на Орье и безупречном 11-метровом в исполнении Кавани. У Матадора фантастические 37 голов в 36 матчах сезона, а «ПСЖ» догнал играющий в воскресенье «Монако».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">PHOTO: Edinson Cavani's record for Paris Saint-Germain this season.<br><br>Unmatched. <a href="https://t.co/PGlDv0YrLD">pic.twitter.com/PGlDv0YrLD</a></p>— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) <a href="https://twitter.com/UruguayanHeroes/status/838094303389958144">4 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЦИФРЫ ДНЯ.

1-й раз стал капитаном команды проводивший 258-й матч в бундеслиге форвард «Вольфсбурга» Марио Гомес. Это событие игрок отметил 145-м голом в чемпионатах Германии.

6 раз в пяти матчах чемпионата Португалии отличился перешедший в «Порту» в январе бразилец Тикинью Соареш.

10 голевых передач на счету полузащитника «Суонси» Гульфи Сигурдссона, сравнявшегося по этому показателю с лидером премьер-лиги Кристианом Эриксеном.

19 подряд выездных матчей пропускает в ла лиге «Гранада». Это худшая серия клуба с 1958 года (24 игры).