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5 марта 2017, 0:02 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Не день Ибрагимовича, бенефис Бензема, Обамеянг — лучший снайпер бундеслиги

Главные матчи субботы в европейских чемпионатах.

Главные матчи субботы в европейских чемпионатах. Увеличить
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«СЭ» рассказывает о главных субботних матчах в европейских чемпионатах.

АНГЛИЯ

БОРУЦ ОСТАНАВЛИВАЕТ «МЮ», «ЛЕСТЕР» ЦВЕТЕТ БЕЗ РАНЬЕРИ.

«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут» — 1:1 (Рохо, 23 — Кинг, 40, с пенальти).

Накануне визита в Ростов Жозе Моуринью провел ротацию состава, выпустив в старте расположившегося на позиции оттянутого форварда Руни и не игравшего четыре месяца Шоу. Эти и другие перестановки не помешали «красным дьяволам» организовать массированную осаду ворот еще не побеждавшего в этом календарном году «Борнмута», да только из многочисленных моментов первого тайма был использован только один. Экс-спартаковец Рохо мастерски подставил ногу под проникающую передачу Валенсии и забил свой первый гол в 54-м матче в премьер-лиге.

А вот его напарник по центру обороны Джоунс сплоховал, позволив Пью закружить себе голову и свалив соперника в штрафной. Видимо, не знал, что «Борнмут» в этом сезоне — чаще других бьющая пенальти команда, умеющая эти 11-метровые зарабатывать. Удар Кинга с «точки» стал уже седьмым по счету, а сам футболист — автором первого в клубной истории гола на «Олд Траффорд». Откровенно говоря, выглядело случившееся недоразумением, и шансы гостям оставляла лишь блестящая игра Боруца.

Уровень сложности для гостей повысил арбитр, перед уходом на перерыв по итогам массовой стычки удалив с поля Сермена, хотя кто заслуживал красной карточки, так это Ибрагимович. После того, как Мингс скорее случайно задел голову упавшего на газон шведа, Златан дождался подачи углового и в верховом единоборстве ударил оппонента локтем в голову. Как минимум это тянуло на предупреждение, которое стало бы для Ибры вторым.

Но большинство «МЮ» использовать никак не мог, и Моуринью, словно в футбольном симуляторе, провел три замены одновременно. Практически сразу Погба попал в отставленную руку защитника, однако Ибрагимович проиграл дуэль Боруцу, что выглядело торжеством справедливости. Хотя, одними высшими материями случившееся не объяснить, потому что за последние пять сезонов поляк в английском чемпионате парировал пять 11-метровых, уступая по этому показателю только Миньоле. Первое набранное в Манчестере очко «Борнмут» заслужил, а «МЮ» приедет на берега Дона злым.

«Лестер» — «Халл» — 3:1 (Фухс, 27. Махрез, 59. Хаддлстоун, 90, в свои ворота — Клукас, 14).

Как это не прискорбно звучит, «лисы» продолжают отмечать увольнение Клаудио Раньери. С песнями, плясками и почти прошлогодней чемпионской игрой. В игре по Шекспиру — не Уильяму, а Крейгу — все роли известны по прошлогоднему триумфу, и эта команда снова готова сметать все на своем пути, не замечая локальных неудач вроде быстрого гола Клукаса. А ведь прежде в этом сезоне «Лестер» ни разу не победил, пропустив первым (=3−14).

В субботу отыграться удалось через 13 минут, и если передачи Варди с левого фланга событие привычное, то гол крайнего защитника Фухса с позиции центрфорварда — что-то новенькое. Хотя, и вспоминать старое поклонникам «лис» приятно. По голам Махреза болельщики скучали с ноября, но ожидание того стоило. Алжирец решил судьбу матча хитрым ударом в нижний угол, а украшением вечера стал его танец с мячом, оставивший в дураках оборону гостей. Отрыв от зоны вылета вырос до пяти очков, но, похоже, чемпион уже смотрит вверх.

ГЕРМАНИЯ

ФЕЙЕРВЕРК «БАВАРИИ» И ДВУХ «БОРУССИЙ».

«Кельн» — «Бавария» — 0:3 (Хави Мантинес, 26. Бернат, 48. Рибери, 89).

Мюнхенцы воспользовались пятничной осечкой «Лейпцига» и увеличили отрыв от второго места до семи очков. Для начала потрясающее спасение совершил Нойер, вытянувший из «девятки» удар Осаки, а потом проводивший 50-й матч в бундеслиге за «Баварию» Видаль после розыгрыша углового вырезал мяч точно на ногу не забивавшему с ноября 2015-го Хави Мартинесу. Набирающая обороты команда Карло Анчелотти играла легко и с настроением. В какой-то момент всезнающие немецкие статистики обратили внимание: ударами по воротам «козлов» не отметились только Лам и Бернат. Но испанец недоразумение исправил — он не только помог Рибери установить окончательный счет, но и сам забил снявший все вопросы мяч, благодаря рикошету поставив вратаря в тупик ударом в ближний угол. Ассистировавший же защитнику Мюллер отдал девятый в чемпионате голевой пас, до минимума сократив отставание от лучшего распасовщика сезона Форсберга.

«Боруссия» Д — «Байер» — 6:2 (Дембеле, 6. Обамеянг, 26, 69. Пулишич, 77. Шюррле, 85, с пенальти. Рафаэл Геррейру, 90+1 — Фолланд, 48. Венделл, 74).

Проваливающие сезон леверкузенцы ожидаемо не доставили проблем забивавшим с поразительной легкостью «шмелям». Дембеле откровенно поиздевался над защитниками у линии штрафной, одним движением превратив их в неподвижные манекены, а вторым низом отправив мяч в дальний угол. Удвоившего же счет Обамеянга и вовсе оставили прямо напротив ворот, хотя удивляться этому не стоило: никто в этом чемпионате при розыгрышах угловых не играет хуже пропустившего таким образом десять мячей «Байера». Так габонец превзошел Левандовски по числу голов за «Боруссию» (104), причем поляк уступил своему наследнику и в скорострельности (187 матчей против 173 у африканца).

Временные сложности у команды Томаса Тухеля возникли на стыке двух таймов. Перед уходом на перерыв в сопровождении врачей покинул поле Ройс, а в начале второй половины матча желто-черные впервые в 2017 году пропустили на домашней арене, пропустив на ударную позицию расстрелявшего ближний угол Фолланда. Леверкузен ввязался в любимую перестрелку, однако запала хватило только на шикарный штрафной в исполнении Венделла, тогда как Дортмунд отпраздновал четвертую в сезоне победу с шестью забитыми мячами. Плюс, Обамеянг достиг еще одной вершины, забив 75-й гол в бундеслиге и снова превзойдя дортмундский рекорд Левандовски, а Шюррле отличился в 50-й раз.

«Боруссия» М — «Шальке» — 4:2 (Джонсон, 28, 64. Вендт, 67. Раффаэл, 76 — Бенталеб, 38. Горецка, 83).

Получился отличный разогрев перед немецкой дуэлью в 1/8 финала Лиги Европы, к тому же эта встреча стала 100-й дуэлью менхенгладбахцев и гельзенкирхенцев. С приходом Дитера Хекинга «Боруссия» поймала кураж и постоянно ставила оборону «кобальтовых» в тупик. В отсутствие Налду она была далека от идеала, и два из четырех голов набегавших рекордные 124,5 километров хозяев были забиты при полном попустительстве соперника перед собственными воротами. Решающим оказался 136-секундный отрезок в середине второго тайма, по ходу которого настоящий шедевр сотворили Штиндль и Джонсон. Последний в борьбе с защитником оставил мяч партнеру пяткой и забил, получив ответную передачу. Хорош был и голевой пас Дауда на Вендта, а добивший гостей Раффаэл отличился в бундеслиге в 71-й раз. Это четвертый результат для бразильских футболистов, и впереди только Марселинью, Аилтон и Элбер.

ИСПАНИЯ

БЕНЗЕМА — КОРОЛЬ БЕЗ КРИШТИАНУ.

«Эйбар» — «Реал» — 1:4 (Пенья, 71 — Бензема, 14, 25. Хамес Родригес, 30. Асенсио, 60).

Три тура подряд растерявшая отрыв от «Барселоны» команда Зинедина Зидана начинала с двух пропущенных мячей, и это хорошо встряхнуло мадридцев перед поединком с соперником, в первом круге увезшим ничью с «Сантьяго Бернабеу». В отсутствие дисквалифицированных Бэйла и Мораты, а также не попавшего в заявку Криштиану Роналду отлично проявил себя оказавшийся причастным ко всем четырем голам Бензема.

За полчаса не отличавшийся антирекордные для себя семь туров француз обеспечил результат, дважды оказавшись в нужное время в нужном месте, и отблагодарив Хамеса за результативный навес со штрафного свой передачей с правого фланга. Бензема же начал и четвертую голевую атаку «сливочных» классным забросом на ход Асенсио. Ну, а ответный гол Пеньи примечателен тем, что для Кейлора Наваса он стал 32-м в текущем сезоне, тогда как за весь прошлый сезон костариканец пропустил на один меньше.

ФРАНЦИЯ

ПАРИЖ ВЫСТРАДАЛ ПОБЕДУ.

«ПСЖ» — «Нанси» — 1:0 (Кавани, 80, с пенальти).

Парижские фанаты перед стартовым свистком поиздевались над поклонниками «Марселя», напомнив им о недавнем разгроме злейшего врага. Однако в спорте ты должен каждый раз все доказывать заново, с чем у команды Унаи Эмери возникли сложности. В первом тайме был шанс у юного Гонсалу Гедеша — первого со времен легендарного Паулеты португальца, попавшего в стартовый состав «ПСЖ». Был гол из офсайда, но говорить об ожидаемом тотальном преимуществе хозяев не приходилось. Во второй половине остроты прибавилось, зато начала хромать реализация.

И ладно защитник Орье из отличной позиции угодил во вратаря, так еще и Кавани умудрился не попасть в створ с двух метров. Париж прошел по лезвию бритвы, когда умчавшийся к воротам свежий Бюзен издевательски усадил на газон Тиагу Силву, и Трапп мысленно перекрестился, когда мяч не попал в створ, ударившись в обе штанги. И практически сразу наступила развязка в виде фола творившего чудеса в воротах Черника на Орье и безупречном 11-метровом в исполнении Кавани. У Матадора фантастические 37 голов в 36 матчах сезона, а «ПСЖ» догнал играющий в воскресенье «Монако».

ЦИФРЫ ДНЯ.

1-й раз стал капитаном команды проводивший 258-й матч в бундеслиге форвард «Вольфсбурга» Марио Гомес. Это событие игрок отметил 145-м голом в чемпионатах Германии.

6 раз в пяти матчах чемпионата Португалии отличился перешедший в «Порту» в январе бразилец Тикинью Соареш.

10 голевых передач на счету полузащитника «Суонси» Гульфи Сигурдссона, сравнявшегося по этому показателю с лидером премьер-лиги Кристианом Эриксеном.

19 подряд выездных матчей пропускает в ла лиге «Гранада». Это худшая серия клуба с 1958 года (24 игры).

21 гол забил в премьер-лиге Марко Арнаутович, повторивший австрийский рекорд Пауля Шарнера. При этом форвард «Стоук Сити» прервал длившуюся 308 дней безголевую серию.

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