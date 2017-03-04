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4 марта 2017, 23:21 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Порту» забил семь голов «Насьоналу» и возглавил чемпионат Португалии

«Порту» разгромил «Насьонал» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.

Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 7:0. «Порту» одержал восьмую победу в турнире подряд.

Дубли оформили Андре Силва и Тикиньо, по разу отличились Оливер Торрес, Ясин Браими и Мигель Лаюн.

«Порту», набравший 59 очков, обошел «Бенфику» (57) и возглавил турнирную таблицу чемпионата Португалии. При этом у «орлов» есть один матч в запасе. «Насьонал» (16) идет 17-м.

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