«Порту» забил семь голов «Насьоналу» и возглавил чемпионат Португалии
«Порту» разгромил «Насьонал» в матче 24-го тура чемпионата Португалии.
Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 7:0. «Порту» одержал восьмую победу в турнире подряд.
Дубли оформили Андре Силва и Тикиньо, по разу отличились Оливер Торрес, Ясин Браими и Мигель Лаюн.
«Порту», набравший 59 очков, обошел «Бенфику» (57) и возглавил турнирную таблицу чемпионата Португалии. При этом у «орлов» есть один матч в запасе. «Насьонал» (16) идет 17-м.
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