И снова «Венгер вон». «Арсенал» проиграл «Ливерпулю»

ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 27-й тур.

ЛИВЕРПУЛЬ — АРСЕНАЛ — 3:1 (2:0)

Голы: Роберту Фирмину, 9 (1:0). Мане, 40 (2:0). Уэлбек, 57 (2:1). Вайналдум, 90+1 (3:1).

«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Матип, Клаван, Милнер, Вайналдум, Эмре Джан, Лаллана (П. Лукас, 90+3), Мане (Арнольд, 90+3), Роберту Фирмину, Филиппе Коутинью (Ориги, 80).

«Арсенал»: Чех, Бельерин, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Окслейд-Чемберлен, Джака, Кокелен (Санчес, 46), Ивоби, Уэлбек (Уолкотт, 74), Жиру (П. Лукас, 74).

Предупреждения: Кокелен, 34. Эмре Джан, 68. Джака, 78.

Судья: Мэдли.

4 марта. Ливерпуль. «Энфилд».

«Я НЕ КЛОУН».

На афишу матча между «Ливерпулем» и «Арсеналом» нужно вешать ярлык «взрывоопасно». Две красные команды, как тореадоры, все время привлекают к себе агрессию. Безобидную агрессию: не грызню и не драку, а высокую результативность. Уж для нас с вами встреча лондонцев с ливерпульцами навечно стала синонимом съехавшего с катушек футбола после легендарного покера Андрея Аршавина. Но и без российской помощи «Ливерпуль» и «Арсенал» умеют развлекать публику: в последних четырех матчах на «Энфилде» между этими командами теперь было забито аж два десятка мячей!

В первом круге на «Эмирейтс» «Ливерпуль» с «Арсеналом» тоже устроили концерт с семью голами, когда «красных» многие эксперты даже поспешили назвать претендентами на чемпионство. Но со временем запал «красных» потух. Им бы брать пример со своего тренера, который в каждой игре выкладывается так же, как среднестатистический футболист премьер-лиги. Перед игрой с «Арсеналом» Клоппа даже спросили о его буйном нраве, на что немец нашел прекрасный ответ: «Послушайте, я не клоун! Хотя некоторые думают наоборот. Но я не всегда смеюсь, как умалишенный. Я нормальный».

ГДЕ САНЧЕС?

Клоппа любят. Единицы сейчас требуют отставки тренера «Ливерпуля», хотя претензии к нему есть. После 55 матчей премьер-лиги во главе «красных» он набрал 94 очка — на три меньше, чем Брендан Роджерс за этот же отрезок. Тот самый Роджерс, от упоминания имени которого до сих пор перехватывает дыхание болельщиков «Ливерпуля».

А Венгера не любят. «Арсенал» в очередной раз давно выпал из чемпионской гонки, а в этом сезоне рискует расстаться даже с любимым четвертым местом. Ни одна пресс-конференция француза не обходится без вопроса о будущем, но толстокожий тренер держит удар. На днях Венгера в порядке бреда спросили о том, не хочет ли он занять освобождающееся место в «Барселоне». На это француз ответил пугающими для любого «канонира» словами: «Мой приоритет — работа в «Арсенале».

В день игры с «Ливерпулем» Венгер решил еще сильнее настроить против себя фанатов. Хотя, казалось, дальше некуда. В Ливерпуль из-за болезни не приехал Езил, так что «Арсенал» и так утратил разнообразие в атаке. Но Венгер решил, что этого мало и почему-то оставил в запасе Алексиса Санчеса, зато в основе выпустил Уэлбека и Жиру. «Очень смешно, а теперь давайте настоящий состав», — пошутил в комментариях к новости один из пользователей Твиттера. Но это была правда. «Мы должны играть более прямолинейно и добавить мощи в верховой борьбе», — объяснил свой неоднозначный выбор тренер лондонцев.

СВИСТ В АДРЕС ВЕНГЕРА.

Санчес сиял. То ли от мысли о скором уходе из «Арсенала» (в СМИ очень много информации по этому поводу), то ли от злорадства (коллеги провалили первый тайм), то ли просто так (он же южноамериканец).

А Венгер грустил. А, может быть, и не грустил, ведь угрюмое выражение лица типично для француза. Девятая минута — 1:0. Настроение не меняется. Сороковая минута — 2:0. Настроение не меняется. Зато болельщики «Арсенала» реагировали на изменения в счете остро — в конце первого тайма с гостевой трибуны послышался свист, который можно интерпретировать однозначно: «Венгер — вон».

Но Венгер даже не выходил вон со скамейки. В отличие от Клоппа, который постоянно гнал свою команду вперед и эмоционально реагировал на каждый гол. И едва ли кто-то из болельщиков «Арсенала» в те эпизоды называл немецкого тренера клоуном.

Лондонцы в первом так и не создали ни одного голевого момента. Команда будто бы кричала в унисон: «Арсен, выпускай Санчеса». Он бы не избавил «Арсенал» от чудовищных проблем в обороне, но уж точно растормошил бы атаку.

«ЛИВЕРПУЛЬ» — КАК РОБИН ГУД.

И чилиец это сделал. В перерыве Санчес размялся, снял тренировочную форму, вышел на поле под аплодисменты фанатов «Арсенала» и на исходе часа отдал голевую передачу на Уэлбека. У английского форварда потрясающая статистика в текущем сезоне во всех турнирах: два матча в основе — три забитых мяча и голевая передача. Эх, если бы Дэнни не был ломким….

У «Арсенала» во втором тайме были опасные моменты, но Миньоле держался молодцом. Бельгиец будто бы смеялся над Чехом, который в этом матче достиг страшных цифр. 20 процентов от числа голов, которые он пропустил, пришлись на матчи за «Арсенал». Чех на «Эмирейтс» всего полтора сезона….

«Ливерпуль» же доказал свою гибкость. Клопп давно научил команду и атаковать позиционно, и контратаковать, так что после перерыва «красные» легко перестроились и даже смогли забить — Вайналдум забил последний гол в матче. «Ливерпуль» доказал статус Робин Гуда: в матчах с командами первой шестерки он ни разу не проиграл, зато потерял массу очков в играх с аутсайдерами. Ну, а «Арсенал» — это «Арсенал».