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4 марта 2017, 22:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Вильярреала» победили «Эспаньол» в домашнем матче чемпионата Испании

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. «Вильярреал» на своем поле нанес поражение «Эспаньолу» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 45-й минуте отличился Роберто Сориано. На 80-й минуте автоголом отметился голкипер «Эспаньола» Диего Лопес.

«Вильярреал» с 45 очками занимает шестое место в Примере, «Эспаньол» с 36 баллами идет девятым.

4.03.2017 20:30 основной раунд: 26-й тур El Madrigal
Вильярреал 2:0 Эспаньол
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Эскриба Фран Санчес Флорес Кике
Голы
45′ Роберто Сориано (П. Марио Гаспар) 20
81′ Родригес Диего Лопес 13
Составы
Морено Андрес Фернандес 13
Перес Марио Гаспар 2
Виктор Руис 6
3′ Коста Хорда Хауме 11
54′ Соберон Альваро Гонсалес 12
Мануэль Тригерос 14
Самуэль Кастильехо 19
Бруно Сориано 21
72′ Роберто Сориано 20
Родриго Эрнандес 16
63′ Роберто Сольдадо 9
Хонатан дос Сантос 8
88′ Седрик Бакамбу 17
Рафаэль Борре 24
13 Родригес Диего Лопес 28′
6 Оскар Дуарте 66′
29 Аарон Кариколь
23 Диего Рейес
14 Хосе Мануэль Хурадо
15 Сильва Давид Лопес
30 Оскар Мелендо
7 Херард Морено
16 Родригес Хави Лопес 76′
17 Эрнан Перес
28 Марк Рока 84′
20 Папакули Диоп
19 Пабло Пьятти 56′
10 Фелипе Кайседо
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 2
1 Угловые 1
13 Фолы 18
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
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