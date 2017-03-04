Футболисты «Вильярреала» победили «Эспаньол» в домашнем матче чемпионата Испании
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. «Вильярреал» на своем поле нанес поражение «Эспаньолу» в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 45-й минуте отличился Роберто Сориано. На 80-й минуте автоголом отметился голкипер «Эспаньола» Диего Лопес.
«Вильярреал» с 45 очками занимает шестое место в Примере, «Эспаньол» с 36 баллами идет девятым.
|4.03.2017 20:30
|основной раунд: 26-й тур
|El Madrigal
|Вильярреал
|2:0
|Эспаньол
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Эскриба Фран
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|6
|Удары в створ
|2
|1
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|18
|3
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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