Футболисты «Вильярреала» победили «Эспаньол» в домашнем матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Вильярреале, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 45-й минуте отличился Роберто Сориано. На 80-й минуте автоголом отметился голкипер «Эспаньола» Диего Лопес.

«Вильярреал» с 45 очками занимает шестое место в Примере, «Эспаньол» с 36 баллами идет девятым.