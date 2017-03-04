Николай Морозюк на неделе работал по индивидуальной программе, и, наверное, именно поэтому ему не нашлось места в старте сегодня. Позицию на крае защиты занял Бурда. Слева в обороне у киевлян был дебют: там оказался Кадар. Пантич вышел в паре с Видой в центре, оставив Антунешу роль наблюдателя со скамейки запасных, а Хачериди в паре с Федорчуком — с трибун. Шепелеву удалось во второй кряду игре оказаться в основе, где он играл с Гармашем и Буяльским. На атаку работали Гонсалес, Ярмоленко и Беседин.

Роман Санжар вновь не сумел набрать полную заявку, доверившись тем, кто выходил на поле во Львове. Махарадзе в воротах; Немчанинов, Иллой-Айет, Гришко и Парцвания — в обороне; Цымбалюк, Гошкодеря и Богданов создали треугольник в центре поля; Шестаков и Моха вингеры, Матяж — форвард.

Встреча началась в очень неспешном темпе. Соперники на первых минутах предпочитали добираться до ворот при помощи длинных передач, что не приносило успеха ни одним, ни другим. Но уже к седьмой минуте «динамовцы» взяли мяч под тотальный контроль. «Олимпик» встречал соперника только за линией центрального круга, предпочитая не оставлять свободные зоны в обороне. Вот только, несмотря на владение мячом, первый момент в поединке на свой счет записали дончане: Гошкодеря ударом метров с 27-ми пробил рядом со стойкой. Был еще шанс отличиться дебютным голом у Кадара, правда, в собственные ворота, однако Рудько после своей же ошибки успел мяч до линии догнать.

Складывалось впечатление, что «Динамо» сегодня не собирается если не выигрывать, то прикладывать для трех очков каких-то усилий, потому как кроме зашкаливавшего владения мячом больше никаких аргументов от хозяев на три очка замечено не было. Вспомнить можно разве что дальние попытки от Ярмоленко и Шепелева. Обе — мимо. «Олимпику» по такой игре следовало просто не допускать ошибок, что ему и удавалось. При этом, можно было еще также рассчитывать на контратаки, однако с ними также не особо сложилось.

В общем, справедливые нули к перерыву были не только в счете, но и по ударам в створ.

Второй тайм оказался веселее. Вырос темп, выросли эмоции, из-за чего за игрой стало наблюдать интересней. Хозяева лучше заработали в движении, «Олимпик» же начал необоснованно паниковать, что подарило киевлянам вначале 45-минутки несколько моментов. Лучший из них был у Беседина, Артем из неудобного положения проталкивал мяч в рамку, но Матяж успел на ленточке вынести его в поле. Создавали шансы для форварда «динамовцев» и Ярмоленко с Буяльским, однако оборона дончан всегда оказывалась на полшага впереди. Ярмоленко в заключительную десятиминутку мог и сам забивать, но сходу с линии штрафной пробил мимо ворот. Подытожил картину удар Гонсалеса метров с одиннадцати также в молоко.

Оборона дончан дала сбой за две минуты до конца компенсированного времени. Дерлис совершил энный кросс (на этот раз с углового) в штрафную, и пока Федорив, а также Иллой-Айет с Цымбалюком смотрели на мяч, Беседин замкнул подачу со второго этажа.

Киев, НСК «Олимпийский».

Главный арбитр: Юрий Грисьо (Львов).

«Динамо» (Киев) — «Олимпик» (Донецк) 1:0.

Голы: Беседин 90+2.

«Динамо»: Рудько, Кадар, Беседин, Буяльский (Сидорчук 69), Бурда (Морозюк 72), Гонсалес, Вида, Гармаш (Яремчук 81), Ярмоленко, Шепелев, Пантич.

«Олимпик»: Махарадзе, Богданов (Брикнер 87), Цымбалюк, Иллой-Айет, Немчанинов, Матяж (Федорив 76), Шестаков, Моха, Гошкодеря (Поступаленко 63), Гришко, Парцвания.