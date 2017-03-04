«Динамо» — «Олимпик» 1:0. Изнурительно
Киевляне добиваются победы благодаря позднему голу.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Николай Морозюк на неделе работал по индивидуальной программе, и, наверное, именно поэтому ему не нашлось места в старте сегодня. Позицию на крае защиты занял Бурда. Слева в обороне у киевлян был дебют: там оказался Кадар. Пантич вышел в паре с Видой в центре, оставив Антунешу роль наблюдателя со скамейки запасных, а Хачериди в паре с Федорчуком — с трибун. Шепелеву удалось во второй кряду игре оказаться в основе, где он играл с Гармашем и Буяльским. На атаку работали Гонсалес, Ярмоленко и Беседин.
Роман Санжар вновь не сумел набрать полную заявку, доверившись тем, кто выходил на поле во Львове. Махарадзе в воротах; Немчанинов,
Встреча началась в очень неспешном темпе. Соперники на первых минутах предпочитали добираться до ворот при помощи длинных передач, что не приносило успеха ни одним, ни другим. Но уже к седьмой минуте «динамовцы» взяли мяч под тотальный контроль. «Олимпик» встречал соперника только за линией центрального круга, предпочитая не оставлять свободные зоны в обороне. Вот только, несмотря на владение мячом, первый момент в поединке на свой счет записали дончане: Гошкодеря ударом метров с 27-ми пробил рядом со стойкой. Был еще шанс отличиться дебютным голом у Кадара, правда, в собственные ворота, однако Рудько после своей же ошибки успел мяч до линии догнать.
Складывалось впечатление, что «Динамо» сегодня не собирается если не выигрывать, то прикладывать для трех очков
В общем, справедливые нули к перерыву были не только в счете, но и по ударам в створ.
Второй тайм оказался веселее. Вырос темп, выросли эмоции,
Оборона дончан дала сбой за две минуты до конца компенсированного времени. Дерлис совершил энный кросс (на этот раз с углового) в штрафную, и пока Федорив, а также
Киев, НСК «Олимпийский».
Главный арбитр: Юрий Грисьо (Львов).
«Динамо» (Киев) — «Олимпик» (Донецк) 1:0.
Голы: Беседин 90+2.
«Динамо»: Рудько, Кадар, Беседин, Буяльский (Сидорчук 69), Бурда (Морозюк 72), Гонсалес, Вида, Гармаш (Яремчук 81), Ярмоленко, Шепелев, Пантич.
«Олимпик»: Махарадзе, Богданов (Брикнер 87), Цымбалюк,
Предупреждения: Гармаш 45, Ярмоленко 68 — Цымбалюк 72,
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