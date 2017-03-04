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4 марта 2017, 22:45 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Боруссия» (Менхенгладбах) обыграла «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. «Боруссия» из Менхенгладбаха обыграла «Шальке» в матче 23-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. Дублем в составе победителей отметился Фабиан Джонсон (28-я и 64-я минуты), по голу забили Оскар Вендт (67) и Раффаэл (76). У «Шальке» на 38-й минуте Набиль Бенталеб реализовал пенальти, на 82-й забил Леон Горецка.

Гладбахская «Боруссия» в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Гамбургом», а «Шальке» в этот же день примет «Аугсбург».

4.03.2017 20:30 основной раунд: 23-й тур Stadion im Borussia-Park
Боруссия М 4:2 Шальке-04
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Дитер Хеккинг Маркус Вайнцирль
Голы
28′ Фабиан Джонсон (П. Херрманн) 19
64′ Фабиан Джонсон (Л. Штиндль) 19
67′ Оскар Вендт (М. Дахуд) 17
76′ Каэтану де Араужу Раффаэл (Т. Штробль) 11
10 Набиль Бенталеб 38′
8 Леон Горецка (Б. Хеведес) 83′
Составы
Янн Зоммер 1
Янник Вестергорд 4
Оскар Вендт 17
Тони Янчке 24
Махмуд Дахуд 8
Фабиан Джонсон 19
Каэтану де Араужу Раффаэл 11
Ларс Штиндль 13
81′ Андреас Кристенсен 3
Тимоте Колодзейчак 25
45′ Кристоф Крамер 6
Тобиас Штробль 5
65′ Патрик II Херрманн 7
Йонас Хофманн 23
1 Ральф Ферманн
4 Бенедикт Хеведес
20 Тило Керер 85′
31 Матия Настасич 18′
8 Леон Горецка
10 Набиль Бенталеб
17 Бенжамен Стамбули
21 Алессандро Шепф
24 Хольгер Бадштубер 85′
11 Евгений Коноплянка
18 Даниэль Калиджури 72′
25 Клас-Ян Хюнтелар 88′
19 Гвидо Бургшталлер 71′
9 Франко Ди Санто 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 7
7 Удары в створ 2
3 Угловые 2
6 Фолы 16
4 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Мануэль Грефе (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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