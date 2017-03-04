«Боруссия» (Менхенгладбах) обыграла «Шальке» в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча, прошедшая в субботу в Менхенгладбахе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. Дублем в составе победителей отметился Фабиан Джонсон (28-я и 64-я минуты), по голу забили Оскар Вендт (67) и Раффаэл (76). У «Шальке» на 38-й минуте Набиль Бенталеб реализовал пенальти, на 82-й забил Леон Горецка.

Гладбахская «Боруссия» в следующем туре 12 марта сыграет в гостях с «Гамбургом», а «Шальке» в этот же день примет «Аугсбург».