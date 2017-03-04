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4 марта 2017, 22:24 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Товарищеские матчи. «Минск» крупно проиграл украинскому «Руху», «Нафтан» был сильнее ЦРФСО

«Минск» крупно проиграл украинскому «Руху» (Д3) в товарищеском матче — 0:4. В другой встрече «Нафтан» обыграл смоленский ЦРФСО (Д3) — 2:1.

Минск — Рух (Украина, Д3) — 0:4 (0:2)
Минск (1-й тайм): Чесновский, Омельянчук, Шумилов, Трубило, Веретило, Мицевски, Мошников, Русак, Бессмертный, Громыко, Шевченко.
Минск (2-й тайм): Головенко, Васильев, Капский, Казанов, Микульский, Сафи, Концедайлов, Зинович, Филатов, Николаевич, Никулин.

Нафтан — ЦРФСО (Россия, Д3) — 2:1

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