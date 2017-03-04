Футболисты «Сампдории» победили «Пескару» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в субботу в Генуе, завершилась со счетом 3:1. В составе «Сампдории» голы забили Бруну Фернандеш (18-я минута), Фабио Квальярелла (58) и Патрик Шик (68). У «Пескары» отличился Альберто Черри (32).

«Сампдория» набрала 38 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице серии А, «Пескара» с 12 баллами находится на последней 20-й строчке.