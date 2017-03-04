Футболисты «Сампдории» победили «Пескару» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 4 мар —
Р-Спорт. «Сампдория» одержала победу над «Пескарой» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, прошедшая в субботу в Генуе, завершилась со счетом 3:1. В составе «Сампдории» голы забили Бруну Фернандеш (18-я минута), Фабио Квальярелла (58) и Патрик Шик (68). У «Пескары» отличился Альберто Черри (32).
«Сампдория» набрала 38 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице серии А, «Пескара» с 12 баллами находится на последней 20-й строчке.
Главные тренеры
|Марко Джампаоло
|Зденек Земан
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|19
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|4
|7
|Угловые
|2
|18
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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