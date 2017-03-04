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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/28972845/
4 марта 2017, 22:11 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Сампдории» победили «Пескару» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 4 мар — Р-Спорт. «Сампдория» одержала победу над «Пескарой» в домашнем матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча, прошедшая в субботу в Генуе, завершилась со счетом 3:1. В составе «Сампдории» голы забили Бруну Фернандеш (18-я минута), Фабио Квальярелла (58) и Патрик Шик (68). У «Пескары» отличился Альберто Черри (32).

«Сампдория» набрала 38 очков и вышла на девятое место в турнирной таблице серии А, «Пескара» с 12 баллами находится на последней 20-й строчке.

4.03.2017 20:00 основной раунд: 27-й тур Luigi Ferraris
Сампдория 3:1 Пескара
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Марко Джампаоло Зденек Земан
Голы
18′ Бруну Фернандеш (Л. Муриэль) 10
58′ Фабио Квальярелла (Б. Фернандеш) 27
68′ Патрик Шик (Б. Фернандеш) 14
20 Альберто Черри (А. Бенали) 32′
Составы
Эмилиано Вивиано 2
Даниэль Павлович 20
Матиас Сильвестре 26
Милан Шкриньяр 37
Бруну Фернандеш 10
Деннис Прат 18
Лукас Торрейра 34
Фабио Квальярелла 27
83′ Якопо Сала 22
Бартош Берешински 24
75′ Эдгар Баррето 8
Кароль Линетти 16
62′ Луис Муриэль 9
Патрик Шик 14
31 Альбано Биссарри
3 Кристиано Бираги
11 Франческо Дзампано
86 Гульельмо Стендардо
5 Алессандро Бруно 87′
8 Ледиан Мемушай
10 Ахмад Бенали
17 Джанлука Капрари
35 Андреа Кода 83′ 48′
44 Микеле Форнасьер
7 Валерио Верре 89′
16 Гастон Бругман
20 Альберто Черри 75′
9 Григорис Кастанос
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
19 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 4
7 Угловые 2
18 Фолы 12
4 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Фабрицио Паскуа (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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