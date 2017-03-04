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4 марта 2017, 22:07 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Црвена Звезда» не удержала победный счёт в матче с «Партизаном»

В рамках 24-го тура чемпионата Сербии состоялось знаменитое белградское дерби между «Црвеной Звездой» и «Партизаном».

Завершился принципиальный матч вничью со счётом 1:1.

На 34-й минуте бывший полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга Каку вывел «Црвену Звезду» вперёд. Удержать победный счёт подопечные бывшего главного тренера «Амкара», ФК «Москва», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» Миодрага Божовича не сумели — на 87-й минуте счёт сравнял Урош Джюрджевич.

В таблице чемпионата Сербии «Црвена Звезда» (61 очко) располагается на первой строчке, а «Партизан» (55 очков) занимает второе место.

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Повышенные меры безопасности предприняты перед матчем «Црвена Звезда» — «Партизан»

БЕЛГРАД, 4 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Повышенные меры безопасности предприняты полицией в столице Сербии накануне матча 24 тура чемпионата страны по футболу между клубами «Црвена Звезда» и «Партизан». Как сообщил корр. ТАСС с места событий, в окрестностях стадиона практически блокировано движение из-за толп фанатов.
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