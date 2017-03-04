«Црвена Звезда» не удержала победный счёт в матче с «Партизаном»

Завершился принципиальный матч вничью со счётом 1:1.



На 34-й минуте бывший полузащитник «Ростова» Гуэлор Канга Каку вывел «Црвену Звезду» вперёд. Удержать победный счёт подопечные бывшего главного тренера «Амкара», ФК «Москва», «Динамо», «Ростова» и «Локомотива» Миодрага Божовича не сумели — на 87-й минуте счёт сравнял Урош Джюрджевич.



В таблице чемпионата Сербии «Црвена Звезда» (61 очко) располагается на первой строчке, а «Партизан» (55 очков) занимает второе место.