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4 марта 2017, 21:36 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Иртыш» взял в аренду игрока «Шленска»

Как пишет Przeglad Sportowy, 21-летний грузинский легионер «Шленска» Лаша Двали отдан в аренду павлодарскому «Иртышу», сообщает Sports.kz.

Как пишет Przeglad Sportowy 21-летний грузинский легионер <span class=error>Шленска</span> <span class=error>Лаша</span> <span class=error>Двали</span> отдан в аренду павлодарскому Иртышу сообщает Sports.kz. Увеличить
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Автор заметки Михал Гуз указывает, что Двали потерял свое место в стартовом составе «Шленска» после того, как этот клуб взял в аренду в «Лехии» Александара Ковачевича. После этого грузину, как одному из трех игроков команды из-за пределов Евросоюза, не нашлось место в ближайших планах «Шленска».

21-летний левша Лаша Двали (рост 191 см), номинальной позицией которого является центр обороны, может также сыграть слева в защите или в опорной зоне. Грузин является воспитанником футбольных школ «Сабуртало» (Тбилиси) и «Металлурга» (Рустави), а профессиональную карьеру начинал в Латвии, став с начала 2013 года в 17-летнем возрасте игроком рижского «Сконто». После Двали выступал за турецкий «Касымпаша» и немецкий «Дуйсбург», а с января 2016-го надел футболку «Шленска», с которым подписал контракт до конца 2017 года.

В турнире польской Экстракласы сезона 2016/2017 годов грузин провел 19 матчей и забил 1 мяч.

Арендное соглашение о переходе Лаши Двали в «Иртыш» рассчитано на срок до конца июня этого года. Трансферная стоимость молодого игрока, по мнению аналитиков сайта Transfermarkt.de, составляет 600 тысяч евро.

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