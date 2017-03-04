«Иртыш» взял в аренду игрока «Шленска»
Как пишет Przeglad Sportowy, 21-летний грузинский легионер «Шленска» Лаша Двали отдан в аренду павлодарскому «Иртышу», сообщает Sports.kz.
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Автор заметки Михал Гуз указывает, что Двали потерял свое место в стартовом составе «Шленска» после того, как этот клуб взял в аренду в «Лехии» Александара Ковачевича. После этого грузину, как одному из трех игроков команды
21-летний левша Лаша Двали (рост 191 см), номинальной позицией которого является центр обороны, может также сыграть слева в защите или в опорной зоне. Грузин является воспитанником футбольных школ «Сабуртало» (Тбилиси) и «Металлурга» (Рустави), а профессиональную карьеру начинал в Латвии, став с начала 2013 года в 17-летнем возрасте игроком рижского «Сконто». После Двали выступал за турецкий «Касымпаша» и немецкий «Дуйсбург», а с января 2016-го надел футболку «Шленска», с которым подписал контракт до конца 2017 года.
В турнире польской Экстракласы сезона 2016/2017 годов грузин провел 19 матчей и забил 1 мяч.
Арендное соглашение о переходе Лаши Двали в «Иртыш» рассчитано на срок до конца июня этого года. Трансферная стоимость молодого игрока, по мнению аналитиков сайта Transfermarkt.de, составляет 600 тысяч евро.
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